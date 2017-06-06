Emniyet Kıyafet Yönetmeliği değişti

Emniyet hizmetleri sınıfı nda görev yapan her rütbedeki personelin kıyafet şekilleri, branş ve rütbe işaretleri, teçhizat çeşitleri ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Emniyet Teşkilatı için hizmetin özelliği itibarıyla personele verilmesi öngörülen giyecek eşyası ve teçhizatın şekil, renk, cins ve kullanma zamanı ve tarzına ilişkin konuları kapsayan yönetmeliğe, kumaş başlık da eklendi.

Yönetmeliğe göre yazlık gömlek, açık mavi renk kumaştan dikilecek. Apoletler ile cep kapakları aynı cins koyu lacivert kumaştan, düğmeleri ise emniyet amiri rütbesindeki personel dahil gümüş renk, emniyet müdürlerinde ise altın sarısı renk polis yıldızlı metalden olacak. İstekleri halinde kadın personele uzun kollu yazlık gömlek verilecek. Personele verilecek tişört ise yazlık gömlek renginde, polo yakalı, omuz kısmında koyu lacivert renk apoletli olacak. Yazlık gömlekte belirtilen arma ve işaretler aynen yer alacak. İstekleri halinde kadın personele uzun kollu yazlık tişört verilecek. Kumaş başlık, başını kapatan kadın personel için başı kapatacak ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, koyu lacivert renkte kumaştan yapılacak. Branş ayrımı yapılmaksızın tüm birimlerde görev yapan başı kapalı, üniformalı kadın personele her yıl iki adet üniforma renginde kumaş başlık verilecek. Özel birimlerin kıyafet şekillerinin de düzenlendiği yönetmeliğe Barışı Destekleme ve Koruma Misyonlarında görevlendirilen personel de dahil edildi. AA