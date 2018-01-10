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En çok gürültülü şehir!

Avrupa Birliği (AB) toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 18'i gürültücü komşulardan ve sokak gürültülerinden şikâyetçi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:16
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En çok gürültülü şehir!

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa Birliği'nde gürültüden şikayet eden insanların yüzde 23.3'ü şehirlerde yüzde 10.4'ü ise kırsal kesimlerde ikamet eden insanlardan oluşuyor.

Çalışmada Türkiye ülke olarak değil fakat İstanbul, Ankara, Antalya ve Diyarbakır şehirleriyle yer aldı.

Bu dört şehir içinden ise yüzde 72 gibi aşırı bir oranda gürültüden şikayet edilen kent İstanbul oldu. 28 AB üyesi ülkenin arasında gürültüden en fazla ızdırap çeken ülke yüzde 26.2 ile Malta birinci sırada.

Bu ülkenin nüfus yoğunluğuyla bağlantılı bir durum. Cebelitarık (İngiltere), Monako ve Vatikan dışında Avrupa'da kilometre kare başına 1.260 kişi yaşıyor.

Malta'yı yakından izleyen iki ülke ise yüzde 25.1 Almanya ve yüzde 24.9 Hollanda oldu. Böylece Malta, Almanya ve Hollanda'da her 4 kişiden biri komşu veya cadde gürültüsünden şikâyetçi.

Komşuların gürültü rahatsızlığının en düşük oranı yüzde 7.9 ile İrlanda'da kaydedildi. İrlanda'nın ardından yüzde 8.5 Hırvatistan, yüzde 10 Bulgaristan ve yüzde 10.4 ile Estonya geldi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAvrupa BirliğiTürkiye
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