En erken iftar Hakkari'de

Ramazanda iftar vaktine göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Astronomik hesaplarla belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre, Türkiye'de iftar sofrasına en geç Edirne'de yaşayanlar oturacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Ramazan'ın ilk günü Hakkari'de imsak saat 02.58'te, iftar ise 19.25'te gerçekleşecek.

Edirne'de ise saat 03.41'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.45'te açılacak. Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 80 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak. Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.

İsveç'te 22 saat oruç tutulacak

İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak. İsveç, Norveç ve İzlanda'nın bazı kentlerinde Müslümanlar Ramazan ayında yaklaşık 22 saat oruç tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiyesine göre, yaz gün dönümünün yaşanacağı, aynı zamanda en uzun gün olan 21 Haziran'da, İsveç'in Kiruna, Norveç'in Tromso ve İzlanda'nın Reykjavik şehrinde, 22 saat oruç tutulacak. Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki'de oruç süresi 20 saati bulacak.

Ramazanın 15 ile 20'si arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de 20 saat 8 dakika oruç tutulacak. İsveç'in kuzeyindeki Kiruna ve Norveç'in Tromso kentlerinde ise oruç tutma süresi 22 saati bulacak. Gurbetçilerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde de oruç süresi 18 saati buluyor. Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşayan gurbetçiler, Türkiye'nin orucunu en geç açan ili Edirne'den bir saat sonra iftar yapacak.

Soydaşların yaşadığı Sofya'da ilk iftar saat 20.59'da, Kırcaali'de 20.48'de, Dobruca'da 20.44'te, Filibe'de 20.52'de, Varna'da 20.43'te yapılacak. Batı Trakya'daki İskeçeli Müslümanlar, saat 20.48'de, Gümülcine'de ise 20.46'de oruç açacak.