Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu Türkiye'nin, dünyada aynı hizadaki ülkeler arasında en sıcak ülke olacağını söyledi.Prof. Dr. Şen, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığı açısından haziran ayının ilk üç haftasının mevsim normallerinin çok az üzerinde geçtiğini belirtti. Geçen kışın çok soğuk geçtiğini hatırlatan Şen, "Bu yazın da çok sıcak geçeceğini tahmin ediyorduk zaten. Geçen seneden daha sıcak geçecek bu yaz, tahminler bunu gösteriyor." diye konuştu. Yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli davranmakta fayda olduğuna işaret eden Şen, şöyle devam etti:

"Hafta sonu bizim enlemlerimizde, yani bizim hizamızda olan dünyadaki bütün ülkelere baktığımız zaman en sıcak ülke biz olacağız. Bizim enlemlerimizde, yani kuzey yarım küresinde, 35-40 derece kuzey enlemlerindeki en sıcak ülke olacağız hafta sonu. Bu üç gün sürecek; bugün, yarın ve pazar. Hakikaten sıcak çarpması gibi, sağlık açısından çok önemli sonuçlar doğurabilir. O yüzden 'Bana bir şey olmaz' demek yerine tedbiri almak lazım."