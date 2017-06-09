En uzun orucu onlar tutuyor

Bin 500 Müslümanın yaşadığı İzlanda'da oruç süresi 22 saati buluyor. Oruçlarını gece yarısı açan Müslümanlar en uzun orucu tutuyorlar. İmsakın yerel saatle 02.00 civarı olduğu ülkede oruç yaklaşık 22 saat sürüyor. Ancak Müslümanlar, bu durumdan hiç de şikayetçi değil. Başkent Reykjavik'teki camiler, ramazanın başlamasıyla iftar yapılan mekanlara dönüşüyor. İftar için bir araya gelenler, saat 23.48'de ezanın okumasıyla önce su içip, vaktin geçmemesi için hemen akşam namazlarını kılıyor. Namazın ardından birlikte hazırlanan yemekler, masalara dağıtılarak iftara geçiliyor. Aralarında yıllardır İzlanda'da yaşayanların yanı sıra yeni gelen sığınmacıların bulunduğu farklı ülkelerden Müslümanlar, yan yana iftar yapıyor. Kaşık seslerine sohbetlerin eşlik ettiği iftar, sadece açlığa son vermiyor, ülkelerinden uzaktaki Müslümanların ruhlarını da doyuruyor.

80'i Türk bin 500 Müslüman var

Fas asıllı İmam Abdülaziz Uvlani, "Her ne kadar saatler uzun olsa da, Müslümanlar burada bir araya geldiği için orucun uzunluğunu hissetmiyorlar. Çünkü burada bir aile gibiyiz. Gündüz saatlerinde buraya geliyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ibadet ediyorlar, yemekleri hazırlıyorlar. İftar zamanını düşünmüyorlar bile. İlk üç gün zorlanıyorlar ama sonra normale dönüyorlar." dedi. Pakistanlı öğrenci Furkan Khan da, "Ülkemle kıyaslayacak olursak oruç oldukça uzun, yaklaşık 22 saat sürüyor. Hava çok iyi. Şimdilik gayet iyi, tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Dört senedir İzlanda'da yaşayan 32 yaşındaki Pakistanlı İmran Hüseyin de "Oruç çok uzun, 22-23 saat kadar. Bu benim buradaki 4. ramazanım." ifadesini kullandı. Yine 24 yaşındaki Pakistanlı sığınmacı Zain Naseem, "Bu benim İzlanda'daki ilk ramazanım. İlk kez olduğu için çok zorlandım. Ancak önümüzdeki yıllarda, böyle uzun saatlere alışmam gerekecek." dedi.