En yaşanabilir ülkeler Avustralya ve Kanada

Ancak 140 şehrin analiz edildiği listedeki ilk 10 şehir içinde Avustralya ve Kanada 3 şehirle birlikte yer alarak, 'en yaşanılabilir ülkeler' oldu. Viyana istikrar (terör eyleminin olmaması), sağlık, eğitim ve altyapıdan 100 tam puan alırken, kültür ve çevreden 96.3 puan elde etti.

Şehrin genel puanı ise 99.1... İkinci sırada 98.4 puanla Avustralya'nın Melbourne, üçüncü sırada 97.7 puanla Japonya'nın Osaka, dördüncü sırada 97.5 puanla Kanada'nın Calgary, beşinci sırada ise 97.4 puanla Avustralya'nın Sydney kentleri yer aldı. Listede ilk 10'a giren şehirler ise şunlar: Vancouver (Kanada), Toronto (Kanada), Tokyo (Japonya), Kopenhag (Danimarka) ve Adelaide (Avustralya). Listenin son sırasında Suriye'nin başkenti Şam bulunuyor. Son 10 sırada yer alan diğer şehirler şunlar: Dakar (Senegal), Cezayir, Douala (Kamerun), Trablus (Libya), Harare (Zimbabwe), Port Moresby (Papua Yeni Gine), Karaçi (Pakistan), Lagos (Nijerya), Dakka (Bangladeş). ABD'nin önde gelen gazetesi The New York Times, listeyi "The Economist yaşanılabilirliği İngilizce konuşmayla eşitlemektedir" ifadesiyle eleştirdi.

HABER MERKEZİ