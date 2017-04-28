Engelli hırsız atölyeyi soydu

Kağıthane ’de engelli hırsız , arkadaşı ile tiyatro sahneleri için dekor yapılan atölyeyi soydu. Tutulduktan yaklaşık 3 gün sonra soyulması nedeniyle atölye sahipleri neye uğradığını şaşırırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Mart Perşembe gecesi Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Tiyatro sahnelerine dekor yapan Samet Sever, olaydan yaklaşık 3 gün önce mahallede bir dükkan kiraladı. Ardından Sever ve arkadaşları dekor yapımında kullanacakları kesim makinelerini getirerek ertesi gün işe başlamak üzere atölyeden ayrıldı. Ekibin atölyeden çıkmasının ardından gece akülü sandalyede fiziksel engelli bir hırsız ve işbirlikçisi, atölyenin olduğu sokağa geldi. Sokakta bir süre gezinen hırsızlardan biri, camı kırarak atölyeye girdi. Hırsız, 8 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak akülü sandalyedeki arkadaşına verdi. Hırsızlar, daha sonra diğer dükkanları kontrol ederek hızlıca sokaktan ayrıldı. Ertesi gün arkadaşlarıyla birlikte atölyeye gelen Samet Sever, içeride birkaç makinenin eksildiğini fark etti. Bunun üzerine etrafa bakan Sever, pencerenin demir parmaklıklarının ve camının kırılarak içeriye girildiğini anlayınca polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, atölyede inceleme yaparak, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını biri engelli iki şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. İHA