Ergenlere telefon uyarısı



Cep telefonlarının insan gelişimine zarar verdiğini savunan Kotil, iyi bir gece uykusunun insan gelişimi için hayati önem taşıdığını ifade etti. Kotil, cep telefonları ile fazla meşgul olunmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kafatası kapalı bir kutu gibi gözüküyor ama değil. Kafatasının içindeki beyin dışarı iki yolla açılıyor. Bunlardan biri göz. Fazla ışık bize zarar verebilir. Yatağına yatmış ergen çağda bir çocuğun cep telefonu ışığı ile yatağında uyuması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Neden? Çünkü büyüme fazında karanlığa geçtiğimiz zaman beyin, melatonin denen bir madde salgılar. Melatonin karanlıkta salgılanır çünkü karanlık bizi büyüten bir şeydir. Karanlık insan neslini büyüten olgunlaştıran bir ortamdır ancak ışıkla gece 2-3'e kadar uykunuzu getirmeyen cep telefonuna sarılırsanız bu çocuk nereden büyüyecek? Buradan da beyin sağlığını etkileyecek ışık kaynağı olan cep telefonu hem de melatonin sentezini etkileyen başka bir faktör olarak karşımıza çıkıyor." Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Preferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil, cep telefonunun çocukların gelişimine zarar verebileceğini belirterek, "Yatağına yatmış ergen çağda bir çocuğun cep telefonu ışığı ile yatağında uyuması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Fazla ışıkta kalmak çocuğun ergenlik döneminde boyunun kısa kalmasına, beyninin daha az gelişmesine neden olabilir." dedi. Tekirdağ'a bir konferans için gelen Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uykunun insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ve gelişen teknoloji ile insanların uyku problemlerinin arttığını söyledi.Cep telefonlarının insan gelişimine zarar verdiğini savunan Kotil, iyi bir gece uykusunun insan gelişimi için hayati önem taşıdığını ifade etti. Kotil, cep telefonları ile fazla meşgul olunmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kafatası kapalı bir kutu gibi gözüküyor ama değil. Kafatasının içindeki beyin dışarı iki yolla açılıyor. Bunlardan biri göz. Fazla ışık bize zarar verebilir. Yatağına yatmış ergen çağda bir çocuğun cep telefonu ışığı ile yatağında uyuması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Neden? Çünkü büyüme fazında karanlığa geçtiğimiz zaman beyin, melatonin denen bir madde salgılar. Melatonin karanlıkta salgılanır çünkü karanlık bizi büyüten bir şeydir. Karanlık insan neslini büyüten olgunlaştıran bir ortamdır ancak ışıkla gece 2-3'e kadar uykunuzu getirmeyen cep telefonuna sarılırsanız bu çocuk nereden büyüyecek? Buradan da beyin sağlığını etkileyecek ışık kaynağı olan cep telefonu hem de melatonin sentezini etkileyen başka bir faktör olarak karşımıza çıkıyor."

Karanlıkta uyumak şart