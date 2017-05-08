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Esenyurt ve Büyükçekmece'de narkotik operasyonu

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt ve Büyükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 300 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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Esenyurt ve Büyükçekmece'de narkotik operasyonu
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt ve Büyükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 300 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Esenyurt ve Büyükçekmece'de belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 5 Mayıs günü adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 236 kilo 240 gram esrar, 66 kilo 160 gram bonzai, 7 kilo 480 gram reçine esrar, 4 kilo 100 gram bonzai hammaddesi, 960 gram Hint keneviri bitki parçaları, 42 gram ecstasy, 41 kilo aseton, hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda D.D. ve İ.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Polisin uyuşturucu operasyonu, kameralara da yansıdı.
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İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü
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