İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt ve Büyükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 300 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Esenyurt ve Büyükçekmece'de belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 5 Mayıs günü adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 236 kilo 240 gram esrar, 66 kilo 160 gram bonzai, 7 kilo 480 gram reçine esrar, 4 kilo 100 gram bonzai hammaddesi, 960 gram Hint keneviri bitki parçaları, 42 gram ecstasy, 41 kilo aseton, hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda D.D. ve İ.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Polisin uyuşturucu operasyonu, kameralara da yansıdı.
Esenyurt ve Büyükçekmece'de narkotik operasyonu
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt ve Büyükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 300 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:43
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