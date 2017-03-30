Eşsiz obruklar belgesel olacak

Anadolu Speleoloji Grubu (ASPEG) ekibi, Antalya’nın Akseki ilçesindeki Bucakalan Kaya Ağıl obruklarını tanıtan belgesel hazırlıyor.

ASPEG Başkanı Ender Usuloğlu, 15 kişilik ekiple Akseki’nin Bucakalan ve Kaya Ağıl obruklarında çekim yaptıklarını söyledi.

Bucakalan Mahallesi yakınlarındaki 345 metre derinliğe sahip obruğa 2011’de inen ilk Türk ekibi olduklarını belirten Usuloğlu, “Türkiye’nin en uzun, tek iniş özelliğine sahip Bucakalan Obruğu’na 40 metrelik ip inişinden sonra bir balkondan geçiliyor. Daha sonra bu balkondan 305 metre dik inişe geçiliyor. Buranın inişi yaklaşık 2-2,5 saat sürüyor” dedi.

Dikmen Mahallesi yakınlarındaki 400 metre genişlik ve 100 metre derinliğindeki Kaya Ağıl Obruğu’nda da çekimler gerçekleştirdiklerini anlatan Usuloğlu, “Bu eşsiz obrukları Türkiye’mize ve tüm dünyaya tanıtacağız. İnşaallah burası Akseki’nin ve ülkemizin tanıtımına büyük vesile olacak” diye konuştu.

‘Oldukça zor bir coğrafya’

Ekim ayında Akseki Eğitim Hayratı Derneği ve diğer kurumların da desteğiyle Giden Gelmez Dağları’nda yeni bir keşif projesi başlatacaklarını vurgulayan Usuloğlu, bu çalışma kapsamında Giden Gelmez’de yeni obruk ve mağaralar arayacaklarını ifade etti.

Usuloğlu, “Giden gelmez oldukça zor bir coğrafya ama orada çok güzel keşifler bekliyoruz” dedi.

Usuloğlu, Akseki mağaralarında 1966 yılından bu yana yerli ve yabancı ekipler tarafından incelemeler yapıldığını anlattı.

Türkiye’nin ilk mağara araştırmacısı Temuçin Aygen ile başlayan çalışmaların İngiliz, Fransız, Çek ve İspanyol araştırmacılarla devam ettiğini aktaran Usuloğlu, şunları kaydetti:

“Ancak Akseki mağaralarının tümünün ele alındığı bir envanter veya kitap çalışması yapılmadı. Akseki ve çevresinde daha keşfedilmemiş birçok mağara bulunuyor. Bunları gün ışığına çıkararak alternatif turizmin gelişimine katkı sağlamak için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız.” AA