‘Ev kadınlarında obezite daha çok görülüyor’

Obezitenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir hastalık olarak tanımlandığını belirten Op. Dr. Mahmut Duran, kadınlarda erkeklere oranla; ev kadınlarında da çalışan kadınlara oranla daha fazla obezite vakası görüldüğünü ifade etti. Op. Dr. Mahmut Duran, bu durumun nedenini evdeki hareketsiz yaşama, mutfakta daha fazla vakit geçirmeye ve doğumla birlikte alınan kilolara bağladı.

Alınan kalorinin harcanan kaloriden fazla olmasının obeziteye kapı açtığını belirten Op. Dr. Mahmut Duran, obezitenin göstergesi olan vücut kitle indeksi hesabıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Önce boyumuzun karesini kilomuza bölüyoruz. Çıkan orana vücut kitle endeksi diyoruz. Bu oran yüzde 30-35 arasında çıkarsa 1. derece obez, 35-40 arası 2. derece obez, 40 ve üzerine de 3. derece obez diyoruz.”

Hamur işi ağırlıklı beslenmeden dolayı İç Anadolu Bölgesi’nde daha yaygın obezite vakaları görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Mahmut Duran, obezitenin başlıca, hipertansiyon, diyabet gibi metabolik hastalıklara, kalp-damar tıkanıklıklarına, tromboemboli, felçler, uyku apnesi, kolon, meme ve prostat kanserleri, erkeklerde kısırlığa yol açtığını; böylece sağlıklı ömür süresini kısalttığını dile getirdi.

Diyet ve sporla kilo verme oranı yüzde 5’i geçmiyor

Yapılan araştırmalara göre diyet ve sporla kilo verme oranının yüzde 5’i geçmediğini vurgulayan Op. Dr. Mahmut Duran, “Geriye kalanlar başlamasına rağmen diyet ve sporu sürdüremiyor. Bu gibi hastalara obezite cerrahisi ile yardımcı oluyoruz. Bu operasyon tam teşekküllü, yoğun bakımı olan merkezlerde deneyimli ellerde yapılmalıdır. Kapalı yapılan bu operasyonda midenin kavisli kısmı alınıyor ve mideye tüp mide şekli veriliyor. Bu operasyonlara ilk başlandığı yıllarda komplikasyonları çok sansasyonel haberlere konu oldu ve insanları olumsuz etkiledi. İnsanlar normal bir operasyona bile şüpheli yaklaşıyor ama obezite normal operasyonlara göre herhangi bir risk ya da komplikasyon fazlalığı içermemektedir. Hastalarımıza operasyondan sonra diyet konusunda da bilgi verilmektedir. İlk 10-15 günde sıvı ve püre tarzı gıdalar tükettikten sonra yavaş yavaş katı gıdalara geçiyor. Obezite cerrahisi olan hastalarımızda ameliyattan sonra yaşam ve yemek şeklinin değişmesi gerekiyor. Operasyondan sonra yine fazla kaloriden kaçmak gerekiyor aksi takdirde kişi birkaç yıl sonra yine kilo almaya başlayabiliyor” ifadelerini kullandı. İHA