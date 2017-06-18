‘Ev kadınlarında obezite daha çok görülüyor’

Obezitenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir hastalık olarak tanımlandığını belirten Op. Dr. Mahmut Duran, kadınlarda erkeklere oranla; ev kadınlarında da çalışan kadınlara oranla daha fazla obezite vakası görüldüğünü ifade etti. Op. Dr. Mahmut Duran, bu durumun nedenini evdeki hareketsiz yaşama, mutfakta daha fazla vakit geçirmeye ve doğumla birlikte alınan kilolara bağladı.
Alınan kalorinin harcanan kaloriden fazla olmasının obeziteye kapı açtığını belirten Op. Dr. Mahmut Duran, obezitenin göstergesi olan vücut kitle indeksi hesabıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Önce boyumuzun karesini kilomuza bölüyoruz. Çıkan orana vücut kitle endeksi diyoruz. Bu oran yüzde 30-35 arasında çıkarsa 1. derece obez, 35-40 arası 2. derece obez, 40 ve üzerine de 3. derece obez diyoruz.”
Hamur işi ağırlıklı beslenmeden dolayı İç Anadolu Bölgesi’nde daha yaygın obezite vakaları görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Mahmut Duran, obezitenin başlıca, hipertansiyon, diyabet gibi metabolik hastalıklara, kalp-damar tıkanıklıklarına, tromboemboli, felçler, uyku apnesi, kolon, meme ve prostat kanserleri, erkeklerde kısırlığa yol açtığını; böylece sağlıklı ömür süresini kısalttığını dile getirdi.