Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ev yoğurdu kanserden koruyor

Doç. Dr. Tanoğlu, çeşitli bilimsel çalışmalarda ortaya konulan günde 200-300 gram doğal yoğurt tüketmenin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olduğunu bildirdi

Bu haber kez okundu.

Ev yoğurdu kanserden koruyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, yaptığı açıklamada, dünya genelinde belki de en fazla tüketilen süt ürünlerinden birisi olan yoğurdun çok eski çağlardan itibaren hastalıkları tedavi amaçlı kullanıldığını, hatta sağlıklı yaşamın iksiri olarak tanımlandığını anlattı. Avrupa'da 1800'lü yıllarda tanınmaya başlayan yoğurdun, 1900'lü yılların başında ilaç olarak kabul edildiğini ve bir dönem eczanelerde "ilaç niyetine" satıldığını anlatan Tanoğlu, yoğurt ve suyunda bolca bulunan laktik asit bakterilerinin, bağırsak duvarının iç yüzeyinde konuşlanmış bağışıklık sistemi hücrelerinin işlevselliğini artırdığını söyledi. Doç. Dr. Tanoğlu, laktik asit bakterilerinin, tüm savunma sistemini kamçılayan maddelerin salgılanmasını artırdığını, bu nedenle yoğurdun düzenli olarak tüketilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. "Özellikle evde yapılan yoğurtlar sağlık açısından daha yararlı kabul edilmektedir. Evde yapılan yoğurdun en önemli avantajlarından biri, bu yoğurdun herhangi bir koruyucu veya katkı maddesi içermemesidir. Bu nedenle ev yoğurdu daha çabuk tüketilmelidir." diye ekledi. Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Ev yoğurdu, başta ishal olmak üzere dışkılama düzensizliklerinin rahatlamasında etkindir, tansiyon yüksekliği gibi kalp hastalıkları riskini azaltır, kilo vermede ve kilo dengesini korumada etkili olur. Yoğurt aynı zamanda kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, yağ emiliminde düzenleyici rol oynar ve bazı antibiyotiklerin olumsuz yan etkilerini ortadan kaldırır." diye konuştu. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100