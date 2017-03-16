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Evliliğin ilk 5 yılına dikkat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, boşanma oranının 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azaldığını belirterek, 126 bin 164 çiftin boşandığını açıkladı.

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Evliliğin ilk 5 yılına dikkat
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, boşanma oranının 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azaldığını belirterek, 126 bin 164 çiftin boşandığını açıkladı. Akyol en çok boşanmanın ise evliliklerin ilk 5 yılında gerçekleştiğini bildirdi. Akyol, evlilik süresine göre bakıldığında Türkiye’de 2016’da en çok boşanmanın yüzde 39,1 oranı ile evliliğin ilk 5 yılında gerçekleştiğini vurgularken, kesinleşen boşanma davaları sonucunda 106 bin 460 çocuğun velayete verildiğini ve bunun yüzde 75’inin anneye verildiğini açıkladı. Akyol, boşananların yüzde 71,4’ünün çocuksuz veya velayete verilen çocuğu olmayan kişilerden oluştuğunu kaydetti. İHA
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