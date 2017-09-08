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Fabrikada deve kuşu besliyor

Iğdır'da bir asansör fabrikasının sahibi, iş yerinin bahçesinde oluşturduğu alanda hobi olarak deve kuşları besliyor

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Fabrikada deve kuşu besliyor
Iğdır'da bir asansör fabrikasının sahibi, iş yerinin bahçesinde oluşturduğu alanda hobi olarak deve kuşları besliyor. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde asansör üretimi yapan Aydın, İran'da gördüğü deve kuşları ilgisini çekince satın alarak fabrikasının bahçesine getirdi. Deve kuşlarını fabrikasının bahçesinde barındıran Erkan Aydın, eliyle beslediği hayvanlar ile çocuk gibi ilgileniyor. Her gün özel hazırladığı hububatlarla deve kuşlarının beslenmesini sağlayan Aydın, yaptığı açıklamada, bu hayvanlar ile vakit geçirmenin eğlenceli olduğunu söyledi. Deve kuşlarını ilk gördüğünde çok ilgisini çektiğini ve bu yüzden besleme kararı aldığını anlatan Aydın, "İran'da bir arkadaşımın iş yerinde görmüştüm, hobi olarak başladım, fabrikamızın bahçesine getirdik. Şu anda 2 yetişkin 9 yavru besliyorum. Ticaretini yapma amaçlı beslemiyorum, sadece hobi amacıyla barındırıyorum." dedi. AA 
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