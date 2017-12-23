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Fazla oyuncak çocuklara zararlı

Prof. Dr. Aşkın,"Çok sayıda alınan oyuncak, çocukların bir oyuncakla yakınlaşmasını, bağ kurmasını, becerilerinin gelişmesini engelliyor, dikkatini bozuyor" dedi

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:12
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Fazla oyuncak çocuklara zararlı

Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, yaptığı açıklamada, ailelerin çocuklarına haddinden fazla oyuncak ile telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar aldığını söyledi.

Anne ve babaların çocukken elde edemedikleri, ulaşamadıkları birçok oyuncağı ve teknolojik cihazları çocuklarına aldıklarını vurgulayan Aşkın, ebeveynlerin bu davranışla içlerindeki ukdeyi tedavi ettiklerini, yaralarını gidermiş hissine kapılabildiklerini dile getirdi.

 Gereğinden fazla oyuncakla karşı karşıya kalan çocukların bu durumdan kötü etkilendiklerine dikkati çeken Aşkın, "Oyuncaklar bütün çocuklar için zaman geçirme, beceri geliştirme açısından vazgeçilmez bir araçtır. Oyuncaklara ebeveynlerin sınır koyması da aynı derecede önemlidir." diye konuştu.

Yapılan araştırmaların çok fazla oyuncağın çocuklara zarar verebileceğini ortaya koyduğunu aktaran Aşkın, çocukların gereğinden fazla oyuncağa sahip olmasının oyun kalitesini düşürdüğünü anlattı. Aşkın, az oyuncağı olan çocukların oyun oynarken odaklanmalarının daha kolay olduğunu ve bu yüzden oyunlarını daha yaratıcı şekilde oynayabildiklerini dile getirerek "Yapılan bir araştırmada terapistler iki çocuk grubunu izledi.

İlk gruptaki çocuklara 4 oyuncak verilirken ikinci gruba 16 oyuncak verildi. Sonucunda daha az oyuncağı bulunan çocuklar, oyuncaklarıyla daha uzun süre birbirinden farklı yollarla oynadı." değerlendirmesinde bulundu.
AA

Anahtar Kelimeler:
OyuncakBağ KurmasıBeceriDikkatçocuk
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