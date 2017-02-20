Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Fehriye Erdal’ın cezası belli oldu

Belçika Mahkemesi, Sabancı suikastı faillerinden DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi

20 Şubat 2017 Pazartesi 15:01
Fehriye Erdal’ın cezası belli oldu
Özdemir Sabancı suikastı faillerinden, DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan yargılandığı davada karar açıklandı. Brugge Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada terörist Erdal'a 15 yıl hapis ve 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verildi. Hakim, terörist Erdal'ın "derhal tutuklanmasını" da istedi. 2006'da ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor. Karar duruşması sırasında mahkeme önünde toplanan DHKP-C yandaşları, kararın açıklanmasının arından örgüt yanlısı slogan atarak tepki gösterdi.

Cinayet 1996 yılında işlenmişti

İş adamı Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'liler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürülmüştü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edilmiş, Duyar yakalanıp hapse atılmış ve 1999'da hapishanedeki bir isyan sırasında öldürülmüştü. Erdal ve Akkol ise kaçmıştı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalanmıştı.
Fehriye Erdal ise 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılanmıştı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etmişti. Eylül 2007'de Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozulmuştu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başlamıştı. 
25 Mayıs 2016'da Türkiye'de işlediği 3 cinayet suçundan Belçika'da yeniden yargılanmasına karar verilen DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın Belçikalı avukatı Paul Bekaert davadan çekilmişti. Karara itiraz edilmesi ve avukat bulunması için verilen sürelerin dolmasının ardından ilk duruşma tarihi 5 Aralık olarak belirlenmişti. Savcı, 5 Aralık'ta Erdal hakkında Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istemişti. AA


Anahtar Kelimeler:
Özdemir Sabancı SuikastıDHKP-CBrugge Ağır Ceza Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alageyiklerin sayısı arttı
Alageyiklerin sayısı arttı
Koku delil sayılmalı
Koku delil sayılmalı
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
Koku alamamak büyük sorun
Koku alamamak büyük sorun

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim