Felçli hasta yeniden hayata döndü

Sağlıkta modern tıb bın yanında alternatif metotlar her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. İyileşmez denilen, hatta umutlar kesilip hastaneden evine gönderilen birçok hasta farklı çözüm ve önerilerle sağlığına kavuşabiliyor. İşte Zonguldak Ereğli 'de yaşayan Havva Özdemir de o hastalardan biri.

1990 yılında beyin tümörü nedeniyle ameliyat geçiren Havva Özdemir, 2006'da aynı ameliyatı tekrar oldu ama operasyon sonrası felç geçirdi. Sonraki yıllarını yatağa bağlı geçirmek zorunda kaldı. Hareket edemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor, hatta yutkunamıyordu.

Doktorlar ‘umut yok’ diyerek evine göndermişti

Eşi Çetin Özdemir çalmadık hastane kapısı, başvurmadık doktor bırakmadı hayat arkadaşı için. Son aldığı cevapla daha da şok oldu. Çetin Özdemir o günü şöyle anlatıyor;

“Beyin Cerrahi doktoru geldi, ‘amca sen bunu buraya niye getirdin?’ dedi. ‘Ne yapacaktım?’ dediğimde, ‘Tıbbın buna yapacağı hiçbir şey yok, al götür amca bunu evine’ dedi. ‘Ben hastaneye götürmezsem nereye götürebilirim ki’ diye tepki gösterdim.” Özdemir ailesinin seçeneği yoktu, evlerine geri döndüler.

Dr. Hakan Özkul'la tanışınca hayatları değişti

Çetin Özdemir eşinin ellerinin arasından kayıp gitmesini kabul edemiyordu. Tam çareler tükendi denildiği anda Özdemir ailesi, televizyonda izlediği bir program sayesinde tıbbi bitkiler uzmanı Dr. Hakan Özkul’la tanıştı. Onun tavsiyelerini ve önerilerini bir bir yerine getirmeye başladılar. Hemen değil elbette ama aylar içinde Havva Hanım'da çok net iyileşme belirtileri görüldü.

Yıllar sonra ilk kelimesi eşinin ismi oldu

Yaklaşık 10 ay sonra öyle bir an geldi ki Çetin Bey sevince boğuldu. Çetin Özdemir o anı anlatırken gözyaşlarını tutamadı;

“Şırıngadan suyu verdim, hortumu bıraktım, arkamı dönüp giderken ‘Çetin’ diye seslendi. Birden döndüm. ‘Havva Hanım ne dedin, bi daha söyle bakayım’ dedim. ‘Çetin’ dedi. O ara dünyalar sanki benim oldu. Sarıldım eşime. O bana, ben ona. Görecektin o anı. Yaşamak gerekti o anı.”

Felçli Havva Özdemir ikinci hayatına başladı

Havva Özdemir çok zor geçen günlerin ardından adeta 2. hayatına başladı.

Dr. Hakan Özkul'un tavsiyeleri sayesinde artık konuşabiliyor, kollarını kullanabiliyor, hiç hissetmediği ayaklarını artık hareket ettirebiliyor.

Eşi Çetin Özdemir “Hakan hocamın bize söylediklerini harfiyen yerine getirdik, tavsiyelerine birebir uyduk. Sonuç olarak konuşmayı elde ettik, yutkunamıyordu onu da elde ettik. Aradan bir sene geçti, hortumu da çıkardık, yemeğini de kendi yiyor şu anda, suyunu kendisi içiyor” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Felçli hastanın iyileştiğini görenler gözlerine inanamıyor

Havva Özdemir'i tanıyanlar bu değişim karşısında hem şaşkın hem de oldukça memnun, adeta gözlerine inanamıyorlar. Çetin Özdemir bu durumu anlatırken de çok heyecanlandı:

“Bütün mahallenin insanları şaşırdılar. Hastaneye götürdük, hemşireler -oradaki herkes tanıyor Havva Hanımı- onlar bizden daha çok sevindi. O anı görecektin.”

Havva Özdemir'in mutluluğu yüzünden okunuyor

Artık kendisi de konuşmaya başlayan Havva Özdemir yaşadığı değişimi şöyle anlattı:

“Yemek yiyemiyordum, konuşamıyordum, şimdi yemem içmem yerinde. Kollarımı kaldırabiliyorum. Yemeğimi kendim yiyebiliyorum. Hiç his olmayan ayaklarımı oynatabiliyorum. Benim durumumda olanlar ümitlerini kaybetmesinler. İyileşeceklerine inansınlar.”

Dr. Hakan Özkul evinde ziyaret etti

Bu mucizevi iyileşmenin mimarı olan Tıbbi Bitkiler Uzmanı Dr. Hakan Özkul ve Sağlık programları yapımcısı Cavit Özdoğan, Özdemir çiftini Zonguldak Ereğli'deki evlerinde ziyaret ederek onların mutluluklarını yerinde görüp paylaştılar.

Dr. Özkul süreci şöyle özetledi:

“1990 yılında beyin ameliyatı olmuş Havva Hanım. Daha sonra aynı ameliyatı 2006 yılında tekrar etmiş. Ameliyattan sonra durumu iyice kötüleşmiş. 2012'ye gelindiğinde ise artık konuşamayan, kendi yemeğini yiyemeyen, eli ve ayağı felçli bir insan haline gelmiş. Doktorlar ‘bizim yapacak bir şeyimiz yok’ diyerek eve göndermişler. Bu sırada Çetin Bey bizim programlarımızı takip etmiş ve bitkisel tedavi tavsiyelerimizi uygulamış. Şu anda kendisi eşinin oldukça iyi olduğunu söylüyor. Bizim tavsiyelerimizi uyguladıktan 8-10 ay sonra ciddi bir değişim gerçekleşiyor. İlk kez konuşmaya başlıyor, el ayakları hareket etmeye başlıyor, bugün kendi elini kullanmaya başladı. Bu, çok daha iyi noktalara gidecek, bundan şüphemiz yok.”

Ayağa kalkacağı günü iple çekiyor