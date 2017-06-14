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FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 189 avukattan 78'i yakalandı.

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FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 189 avukattan 78'i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen 189 avukatın yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenenlerin de bulunduğu 78 avukat gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama yapılıyor. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Öte yandan, şüphelilerden ikisinin de daha önce başka bir soruşturma kapsamında tutuklandıkları öğrenildi.
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Fetullahçı Terör Örgütü
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