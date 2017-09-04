Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem hizmetler Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, "Garson" isimli gizli tanığın verdiği SD kartlardaki bilgiler paylaşıldı. İddianameye göre, 18 Nisan'da savcılığa başvuran bir kişi, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem hizmetler yapılanmasıyla ilgili açıklamada bulunmak istediğini belirterek, bir cep telefonu ve 2 micro SD kart teslim etti. "Garson" ismiyle Tanık Koruma Kanunu hükümleri uygulanarak gizli tanık sıfatıyla ifadesi alınan kişinin verdiği kartlarda, yaklaşık 4 bin 700 FETÖ mensubunun bilgilerinin yer aldığı belirlendi. Belgelerde, "mali hasar durumu" tablosu altında, 17-25 Aralık süreci ve darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve tutuklanan örgüt mensuplarının durumu listelendi. Bu kişilere yardım yapılması için "mali ihtiyaç listesi" çıkarıldığı tespit edildi. "Himmet" adı altında 17-25 Aralık sürecinden sonra toplanan paralarda yaşanan azalmanın darbe girişiminin ardından iyice gerilediğinin de raporlandığı listelerde, imkanların son noktaya kadar kullanılması, ihraç edilen tüm personelin işsizlik fonuna müracaatının sağlanması, yeni iş imkanlarının araştırılması, gidebilenlerin memleketlerine dönmesi gibi planlamalar üzerinde çalışıldığı aktarıldı. AA
FETÖ'nün 'Gaybubet' evleri artmış
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık sürecinden sonra hakkında soruşturma yürütülen örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu "gaybubet" evleri sayısının, darbe girişiminin ardından 75'ten 560'a yükseldiği belirlendi
04 Eylül 2017 Pazartesi 16:28
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