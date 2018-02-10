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FETÖ ve PKK'dan 48 bin kişi tutuklu

Tutuklu ve hükümlü sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, "Bugün itibarıyla tutuklu ve hükümlü sayısı FETÖ'den 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354'tür" dedi

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:37
FETÖ ve PKK'dan 48 bin kişi tutuklu

Antalya'da Hakimevi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354. Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir" dedi.

Yargının kumpaslara alet olması ve adeta FETÖ eliyle yönetilir hale getirilmesi, kamuoyuna yansıyan gereksiz tartışmayla polemiklerin halkın yargıya olan güvenini zedelediğini ifade eden Gül, milletin adalete olan inancını azaltacak eylemlerde bulunmanın hiç kimsesinin hakkı ve haddi olmadığını vurguladı.

FETÖ'nün yargının işleyişi ve vatandaşların yargıya güveninde yol açtığı tahribatları tamir etmeye ve onarmaya çalıştıklarına değinen Gül, bu onarım sürecinin meyvelerini vermeye başladığını bildirdi.

En önemli ve ilk aşama FETÖ'nün uzantılarının tespit edilmesi ve gereğinin yapılması olduğuna dikkati çeken Bakan Gül, "Yargının kendi içine uzanmış bu teröristleri önce kendisinin temizlemesi çok anlamlı ve takdire şayan bir gelişmeydi" dedi.

'Teröristin iyisi kötüsü olmaz'

Türkiye'nin terörle etkin şekilde mücadele ettiğini belirten Abdulhamit Gül, "Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354. Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye, bazı ülkelerin yaptığı gibi, 'iyi terörist, kötü terörist' ayrımı yapmamaktadır. Teröristin iyisi kötüsü olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Halkın cesaret ve fedakarlıkla FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üstesinden geldiğini hatırlatan Gül, o karanlık geceden itibaren kararlı şekilde mücadelesini sürdüren yargı mensuplarını her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

Son Güncelleme: 11.02.2018 02:51
Anahtar Kelimeler:
PKKDeaşTeröristFetöAdalet Bakanı
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