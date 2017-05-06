Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FETÖ yüzünden kanser oldu

Bu haber kez okundu.

FETÖ yüzünden kanser oldu
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından akademisyenlere yönelik soruşturma kapsamında, 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, kanser hastası kadın akademisyenin örgüt ile mücadelesine yer verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından akademisyenlere yönelik soruşturma kapsamında, 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, kanser hastası kadın akademisyenin örgüt ile mücadelesine yer verildi. Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesindeki örgüt üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede, tanık kadın akademisyenin yaşadığı mağduriyeti anlattığı 3 sayfalık dilekçesi bulunuyor. Tanık, zorlu meme kanseri tedavisinin yanı sıra maruz kaldığı FETÖ'nün sıra dışı baskılarına dikkati çekti. SÜ Hukuk Fakültesinden dönem birincisi olarak mezun olduğunu, hakimlik için girdiği yazılı ve sözlü sınavını kazandığını belirten tanık, asistanlık sınavına başvurduğunu, hakimlik tebliğini reddettiğini dile getirdi. Sınavı çok iyi geçmesine rağmen kazanamadığını aktaran tanık, "Öğrenciliğimi bilen, kağıdımı gören hocalarım çok ciddi haksızlık olduğunu, tam nota yakın yazmama rağmen, özellikle düşük not verildiğini, dava açmamı önerdiler. Dönemin rektörü Prof. Dr. Halil Cin'in önerisiyle bir süre sonra açılan kadroya başvurdum. Sınav sonucunda asistan olarak göreve başladım. Asistanken tüm yükü üstlendim. Akademik çalışmalara devam ettim. Ağırdan alınan asistanlık dönemimde doktora sürem dolunca atıldım." ifadelerini kullandı.
Çıkan afla doktoraya geri döndüğünü anlatan tanık, dilekçe verip danışman değişikliği istediğini, danışmanlığını almamaları konusunda birçok kişiye baskı yapıldığını bildirdi. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FetöKonya Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullahçı Terör Örgütü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100