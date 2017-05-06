FETÖ yüzünden kanser oldu

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından akademisyenlere yönelik soruşturma kapsamında, 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, kanser hastası kadın akademisyenin örgüt ile mücadelesine yer verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından akademisyenlere yönelik soruşturma kapsamında, 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, kanser hastası kadın akademisyenin örgüt ile mücadelesine yer verildi. Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesindeki örgüt üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede, tanık kadın akademisyenin yaşadığı mağduriyeti anlattığı 3 sayfalık dilekçesi bulunuyor. Tanık, zorlu meme kanseri tedavisinin yanı sıra maruz kaldığı FETÖ'nün sıra dışı baskılarına dikkati çekti. SÜ Hukuk Fakültesinden dönem birincisi olarak mezun olduğunu, hakimlik için girdiği yazılı ve sözlü sınavını kazandığını belirten tanık, asistanlık sınavına başvurduğunu, hakimlik tebliğini reddettiğini dile getirdi. Sınavı çok iyi geçmesine rağmen kazanamadığını aktaran tanık, "Öğrenciliğimi bilen, kağıdımı gören hocalarım çok ciddi haksızlık olduğunu, tam nota yakın yazmama rağmen, özellikle düşük not verildiğini, dava açmamı önerdiler. Dönemin rektörü Prof. Dr. Halil Cin'in önerisiyle bir süre sonra açılan kadroya başvurdum. Sınav sonucunda asistan olarak göreve başladım. Asistanken tüm yükü üstlendim. Akademik çalışmalara devam ettim. Ağırdan alınan asistanlık dönemimde doktora sürem dolunca atıldım." ifadelerini kullandı.
Çıkan afla doktoraya geri döndüğünü anlatan tanık, dilekçe verip danışman değişikliği istediğini, danışmanlığını almamaları konusunda birçok kişiye baskı yapıldığını bildirdi. AA