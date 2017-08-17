Fidye için kaçırıp işkence ettiler

Suriye’den Türkiye’ye ‘sığınmacı’ olarak gelen Mahmoud T., geçimini sağlamak için Esenyurt’a bağlı Kıraç’ta market işletmeciği yapmaya başladı. İddiaya göre işlettiği markete kucağında çocuk olan Suriyeli bir kadın geldi. Barınacak yeri olmadığını söyleyerek yardım isteyen kadına ev bulmak için marketten ayrılan Mahmoud T., yanlarına yaklaşan bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı.

Mahmoud T.’yi Kıraç’ta İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yer alan 3 katlı bir binanın bodrum katına götüren fidyeciler, T.’ye kemer, kırbaç ve hortumla işkence yaptı. Fidyeciler, T.’nin vücuduna elektrik verip para isterken, işkence anlarını da kameraya kaydettiler. Çektikleri bu işkence videosunu Suriyeli T.’nin oğlunun telefonuna göndererek 15 bin lira para talep etti. Bu video ile birlikte polise başvuran Mahmoud T.’nin oğlu, emniyetten yardım istedi.