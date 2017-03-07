Fırıncılardan ‘ekmek’ açıklaması geldi

Basın yayın organlarında, " buğday üretiminde sıvı gübre ve tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanılması sonucu ekmeğin insanlarda kanser riskini artırdığına" ilişkin iddiaların gündeme gelmesi üzerine Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bir açıklama yaptı. Balcı yaptığı açıklamada, buğday üretiminde yabancı otla mücadele ederken şubat ve mart aylarında zirai ilaç kullanıldığını belirterek, "Mart ve şubat aylarında kullandığınız ilacın haziran sonunda buğdayı hasat yaptığınız zaman, buğday üzerinde hiçbir etkisi kalmayacağı bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla yanlış bir açıklama, talihsiz bir açıklama" dedi. Balcı, süneyle mücadele için mayıs ayında uygulanan zirai ilacın daha erken kullanıldığı takdirde sünenin önüne geçilemeyeceğini, tesirinin olamayacağını ifade ederek, kullanılan zirai ilaçların denetiminin tamamen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldığına dikkati çekti.

Ekmeğin normal seviyede tüketildiği takdirde insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, erkeklerin günde 200-250 kadınların da 150-200 gram ekmeği gönül rahatlığıyla tüketebileceğini ifade etti. AA