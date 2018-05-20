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Fıstığın alternatifi çok

Malatya'da iş yerlerinin vitrinlerine Antep fıstığı boykotuna ilişkin afişler asan baklava üreticileri, ürünlerinde kentle özdeşleşen kayısı ve kayısı çekirdeğini de kullanıyor

20 Mayıs 2018 Pazar 14:52
Fıstığın alternatifi çok

Malatya'da iş yerlerinin vitrinlerine Antep fıstığı boykotuna ilişkin afişler asan baklava üreticileri, ürünlerinde kentle özdeşleşen kayısı ve kayısı çekirdeğini de kullanıyor. Kentte üç nesildir tatlı imalatı yapan Sedat Alpkıray, Antep fıstığındaki anormal fiyat artışı nedeniyle, ülke genelinde başlayan boykota katıldıklarını söyledi.

Fıstık fiyatlarının stokçular tarafından yükseltildiğini belirten Alpkıray, şöyle devam etti: "Şanlıurfa ve Gaziantep'teki stokçular, Ramazanı fırsat bilerek fiyatları yükseltti. Sezon başında üreticiden 45-50 liraya topladıkları fıstığı bize 210-220 liraya satmaya kalkıyorlar. Enflasyonu yükseltmenin, bu kadar haksız kazanç sağlamanın hiçbir anlamı yok. Bu küçük zümreye 'dur' demek için kentteki tatlıcılar olarak fıstığı boykot etme kararı aldık. Vatandaşlar da fıstık boykotunda bizi destekledi.Tatlılarda farklı alternatifler ürettik. Şu an tatlıcılar olarak sıkıntımız yok."

Alpkıray, "Cevizli kayısılı dilber dudağı ürettik. İl dışından gelen müşterilerimiz çok fazla rağbet gösterdi. Yine fıstığa alternatif cevizli ve çikolatalı tatlılar yapmaya başladık.Fındıklı ve sütlü tatlıları da müşterilerimize sunuyoruz. Tatlılarımızı fıstıkla değil, kayısı çekirdeğiyle süslüyoruz. Cevizli, kayısılı tatlı yapıyoruz. Fıstık kullanmadan yaklaşık 10 çeşit tatlı yapıyoruz. Fıstık eski fiyatına düşene kadar, tüm Türkiye'yi fıstık boykotuna katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2018 01:14
Anahtar Kelimeler:
FıstıkMalatyaBaklavaBayramRamazan
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