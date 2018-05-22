Fıstıklı baklavayı boykot hikâye

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) baklavalık Antep iç boz fıstığın kilosunun 200 lirayı aşması üzerine 12 Mayıs'ta aldığı 'fıstıklı baklava satmama kararı' uygulamada pek yankı bulmadı.

Türkiye'nin önde gelen baklavacıları harıl harıl fıstıklı baklava üretmeye devam ediyor. Bu baklavacılardan biri Gaziantepli Koçak Baklava...

Koçak Baklava, fıstıklı baklava türlerine Ramazanda kilogram başına 5 TL zam yaptı. Şirket havuç dilimini 80, bülbül yuvasını 110, özel kare baklavayı 85, kuru baklavayı 75 liraya satıyor. Koçak'ın cevizli baklavası ise 65 lira. Gaziantep'li İmam Çağdaş'ın fiyatları ise şöyle: Fıstıklı kuru baklava 75, yaprak şöbiyet 105, şöbiyet 80, fıstıklı dolama 110 lira.

Baklavacılar da stokçu!

İstanbul'un önde gelen baklava üreticisi Nadir Güllü'de ise fiyatlar biraz daha yüksek... Fıstıklı baklava 92, fıstıklı kare baklava 116, fıstıklı havuç dilimi baklava 116, fıstıklı nadir dolama 129 TL...

İstanbul'un tanınmış baklava üreticilerinden Hafız Mustafa da fıstıklı baklava üretmeye devam ediyor. Bu arada önde gelen baklava üreticileri tek çeşit cevizli baklava üretirken, bir tek Hafız Mustafa bademli baklava üretiyor.

Fındık ise sadece sütlü nuriyede kullanılıyor. Yani fiyatı bu yıl oldukça düşen fındığa baklavacılar rağbet göstermiyor. Bu arada bazı sektör temsilcileri fıstığın esasen büyük baklava üreticileri tarafından stok edildiğini savundu!