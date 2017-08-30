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Fiyatı da ‘Ağa'ya özel

Erzurum'daki kurban pazarında bir ton 200 kilo ağırlığındaki "Ağa" adı verilen simental cinsi kurbanlık boğa, sahibi tarafından kentin plaka kodu olan 25'ten esinlenilerek 25 bin liradan satışa çıkarıldı

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Fiyatı da ‘Ağa'ya özel
Erzurum'daki kurban pazarında bir ton 200 kilo ağırlığındaki "Ağa" adı verilen simental cinsi kurbanlık boğa, sahibi tarafından kentin plaka kodu olan 25'ten esinlenilerek 25 bin liradan satışa çıkarıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik her geçen gün artıyor. Pazarda, Erzurum başta olmak üzere Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'dan gelen besiciler, yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları sıkı pazarlıkların ardından satarak emeklerinin karşılığını almaya çabalıyor. Besiciler, sabahın ilk ışıklarıyla geldikleri pazarda kurbanlıklarını kentteki alıcılara satmanın yanında kamyon ya da tırlara yükleyerek İstanbul başta olmak üzere Kayseri, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere ve Karadeniz bölgesindeki illere gönderiyor. Erzurum'un Hınıs ilçesinde besicilik yapan Vedat Yürekseven'in pazara getirdiği kurbanlıklar arasında bulunan "Ağa" isimli simental cinsi dana büyük ilgi görüyor. AA
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