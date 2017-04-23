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Fizikçiler negatif kütle gözlemledi

Bilim adamları, verilen ivmenin tersine hareket eden negatif kütle oluşturdu

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Fizikçiler negatif kütle gözlemledi

Bilim adamları, verilen ivmenin ters yönünde hareket eden negatif kütle gözlemledi.

Physical Review Letters adlı bilimsel dergide yer alan makaleye göre, Washington State Üniversitesinde (WSU) görevli Profesör Peter Engels’in liderliğindeki ekip, rubidium atomlarını mutlak sıfır sıcaklığının (0 Kelvin, -273,5 santigrat) çok az üstünde olacak şekilde soğuttu. 

Bu sayede rubidium atomları, parçacıkların kuantum mekaniğinde olduğu gibi çok yavaş ve senkronize bir şekilde, enerji kaybetmeden hareket ettiği Bose-Einstein yoğuşması haline geldi.  

Bilim adamları Bose-Einstein yoğuşması halindeki rubidium atomlarının yörüngesini değiştirmek için lazer tuzağı kullandı.

Lazer tuzağından salınan parçacıklar genleşirken, bazıları negatif kütle özelliği gösterdi. Araştırmada yer alan Prof. Michael Forbes, “Negatif kütle söz konusu olduğunda, ittiğiniz şey size doğru hızlanır. Sanki rubidium görünmez bir duvara toslamış gibiydi” dedi. Forbes, araştırmada, negatif kütlenin doğasına ilk defa bu derece komplikasyonsuz nüfuz ettiklerini söyledi. Bu sonuç araştırmacılar için negatif kütleyle evrendeki nötron yıldızları, kara delikler ve karanlık enerji gibi olgular arasındaki muhtemel ilişkinin keşfedilmesinde önemli bir araç olabilir. AA

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