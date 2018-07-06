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Flamingoların sabah yürüyüşü şöleni

Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cennetinde, yöre halkının ifadesiyle allı turnalarla telli turnanın birlikte yaşam sürdüğü güzel görüntüler oluşuyor

06 Temmuz 2018 Cuma 17:27
Flamingoların sabah yürüyüşü şöleni

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, yöre halkının ifadesiyle allı turnalarla telli turnanın birlikte yaşam sürdüğü güzel görüntüler oluşuyor.

Yaz aylarında yağışların azalması ve buharlaşmanın etkisiyle su oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşmesine rağmen gölde konaklamaya devam eden binlerce flamingo, ördek, angıt, martı ve diğer yerli kuşlar, ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor.

Gruplar halinde geldikleri gölde konakladıktan sonra yollarına devam eden turnalardan kalan bir kaç kuş da yöre halkının "allı turna" diye adlandırdığı flamingoların arasında ayrı bir güzellik meydana getiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla sıralı halde adeta sabah yürüyüşü yapan flamingolar da doğaseverlerin beğenisini topluyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, yaz aylarında göle hayat veren, can suyu olan yağmurun yağmaması nedeniyle su girişinin adeta yok denecek kadar azaldığını, buharlaşmanın etkisiyle de su seviyesinin yüzde 30'lara kadar düştüğünü söyledi.

Gölün yaz aylarında kuruma noktasına geldiğini belirten Çetiner, "Göldeki su oranımız yüzde 30 seviyesine kadar düştü. Buna rağmen binlerce flamingoyu, ördekleri, angıtları, martıları ve diğer yerli kuşları görebiliyoruz. Mevsimsel olarak bazı kuşlarımız ise burada bulunmuyor." dedi.
AA

Son Güncelleme: 06.07.2018 17:56
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