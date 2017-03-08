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Foça'yı sağanak vurdu

İzmir'in Foça ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

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Foça'yı sağanak vurdu
İzmir'in Foça ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışlar nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir bölgesinde sağanak yağış etkili oldu. Edinilen bilgilere göre, Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı derelerin de taşmasına neden oldu. Yollardaki 50 santimetreye ulaşan su seviyesi çok sayıda yolu trafiğe kapattı.
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