Garaçoğlu, Akçaabat'ta toprağa verildi

ŞEVKET TEPETAŞ / TRABZON





Salı gecesi Bursa'da geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi ve Bölge Müfettişi Mehmet Garaçoğlu , Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Şehitlik Tepesi ’nde toprağa verildi. İlahiyatçı Hasan Aydın ayetler ve hadisler ışığında çok önemli konulara değindi. İlahiyatçı Hasan Aydın’ın verdiği duygu dolu vaazın ardından öğle namazına müteakip cenaze merasimine geçildi. Yoğun bir katılımın olduğu cenaze namazında önce Garaçoğlu için helallik alındı. Mehmet Garaçoğlu'nun cenaze namazını ise BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş kıldırdı.

Şehitlik Tepesi’ne defnedildi

Cenaze namazının ardından Garaçoğlu’nun naaşı Sarıtaş Mahallesi'ndeki Şehitlik Tepesi'nde toprağa verildi. Defin sırasında hocalar Yasin-i Şerif ve Kur’an surelerini okudular. Büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan tekbirler getirildi. Dua ve telkinle cenaze merasimi sona erdi.