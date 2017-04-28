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Garaçoğlu, Akçaabat'ta toprağa verildi

Salı gecesi Bursa’da geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden BTP MYK üyesi Mehmet Garaçoğlu Perşembe günü Trabzon’un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze namazını BTP Genel Başkanı kıldırdı

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Garaçoğlu, Akçaabat'ta toprağa verildi
ŞEVKET TEPETAŞ / TRABZON

Salı gecesi Bursa'da geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi ve Bölge Müfettişi Mehmet Garaçoğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Şehitlik Tepesi’nde toprağa verildi. İlahiyatçı Hasan Aydın ayetler ve hadisler ışığında çok önemli konulara değindi. İlahiyatçı Hasan Aydın’ın verdiği duygu dolu vaazın ardından öğle namazına müteakip cenaze merasimine geçildi. Yoğun bir katılımın olduğu cenaze namazında önce Garaçoğlu için helallik alındı. Mehmet Garaçoğlu'nun cenaze namazını ise BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş kıldırdı.

Şehitlik Tepesi’ne defnedildi

Cenaze namazının ardından Garaçoğlu’nun naaşı Sarıtaş Mahallesi'ndeki Şehitlik Tepesi'nde toprağa verildi. Defin sırasında hocalar Yasin-i Şerif ve Kur’an surelerini okudular. Büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan tekbirler getirildi. Dua ve telkinle cenaze merasimi sona erdi.
BTP MYK üyesi Mehmet Garaçoğlu 1962 yılında Trabzon'da dünyaya gelmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Garaçoğlu bir dönem Kimya öğretmenliği yaptı. 2001 yılından bu yana Bağımsız Türkiye Partisi'nde aktif siyaset içinde yer alan Mehmet Garaçoğlu evli ve 3 çocuk babasıydı.
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