Gaziantep güneş enerjisine yöneldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi , bünyesinde kurduğu güneş, rüzgar ve biyogaz santralleriyle enerji üretip, belediyenin giderlerinde kullanarak maliyetlerini asgariye indirmeyi hedefliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, 20 bin dönüm arazide Güneş Enerjisi Santrali kuran Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, yürüttüğü projeyle diğer kurumlara da örnek olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde, belediyeye ait 59 dönümlük arazinin 20 dönümü üzerinde 1 megavat kurulu kapasiteli Güneş Enerji Santralinin kurulumunu tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, burada güneşten elektrik üretecek. Güneş Enerji Santrali ile yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleşmesini hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu projesi, yenilenebilir enerjiyle entegre ederek karşılanması amacıyla kurulan ilk tesis olma özelliğine sahip bulunuyor. Güneş ışını değerleri açısından Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alan Gaziantep'te, projenin ikinci ve üçüncü etaplarının yapımının da en kısa sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor. AA