Gece sık uyanma neyin habercisi?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Çetinkaya, geniz eti büyümesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Büyüyen geniz etinin solunum yolu üzerinde tıkayıcı bir etki yaptığını dile getiren Dr. Çetinkaya, bu durum nedeni ile vücudun yeterince oksijen alamadığını ifade etti.

Dr. Çetinkaya, çocuklarda görülen huzursuzluk, rahat uyuyamama, uykuda solunumun durması, okul başarısızlığı, mutsuzluk gibi durumlarda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Geniz eti hakkında bilgi veren Çetinkaya, “Geniz eti, burunun gerisinde, geniz (nazofarenks) denilen bölgede yer alan bir lenf dokusu kümesidir. Geniz eti, bademcikler ve dil kökü bademcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana getirir.

Bu lenf dokuları, üst solunum ve sindirim yolları ile giren bakteri, virüs ve alerjenlere karşı vücudun savunma mekanizmalarını oluştururlar. Geniz eti bir kılıf ile çevrili olmadığı için karnıbahara benzer bir görünümdedir. Geniz eti doğumda vardır, daha sonra 8 yaşına dek, bademcikler ile birlikte giderek büyür” dedi.

Geniz eti nedeniyle oluşan şikayetler

Geniz eti nedeniyle oluşabilecek şikayetler hakkında bilgiler veren Dr. Çetinkaya, “Büyümüş bir geniz eti burun tıkanıklığı, sürekli ağızdan nefes alma ve yemek yerken burundan nefes alınamadığı için iştahsızlık gibi yakınmalara neden olur. Tıkayıcı olacak kadar büyümüş bir geniz eti uykuda nefes almayı güçleştirir, hatta uyku sırasında nefes almanın durmasına yol açabilir; bu nedenle de sağlıklı uyku düzenini bozar.

Uyku düzeninin bozulması da idrar kaçırma, özellikle boyun bölgesinde terleme ve yatakta sık sık yer değiştirmeye neden olur. Geniz etinin girintili çıkıntılı bir yapısı olması nedeniyle, hastalık etkeni olan mikroplar içinde barınır. Bu nedenle, tıkayıcı olacak kadar büyük olmayan bir geniz eti bile, içerdiği mikroplar nedeniyle bir enfeksiyon odağı meydana getirerek, kulaklarda, burun ve sinüslerde tekrarlayan veya düzelmeyen iltihaplanmalara yol açabilir.

Geniz eti odağında bulunan kronik enfeksiyon nedeniyle tekrarlayan sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları, kulak zarında çökme ve orta kulakta sıvı toplanması ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

Geniz eti büyüklüğünün ilaçla tedavisi

Geniz eti büyüklüğünün ilaçla tedavisini sıralayan Dr. Çetinkaya, “Tuzlu su ile burun ve geniz yıkanması ile, burun ve genizdeki salgıların temizlenmesi, özellikle de geniz eti üzerindeki yapışkan sümük birikiminin yıkanarak mekanik olarak uzaklaştırılması yararlıdır ve bazı hastalarda burun tıkanıklığını azaltır.

Kortizonlu burun spreylerinin kullanımı ile geniz eti büyüklüğünde en fazla yüzde 10 kadar bir küçülme olabilir, az da olsa bu küçülme bazı hastalarda burun tıkanıklığında azalmaya yol açabilir.

Geniz eti ameliyatının (Adenoidektomi) gerekli olduğu durumlar ise, Sürekli burun tıkanıklığı ve ağız solunumu yapma, uyku apnesi, diş ve çenede gelişimsel bozukluklar, büyüme ve gelişme geriliği, konuşma bozuklukları, tekrarlayan veya kronik geniz akıntısı, tekrarlayan veya kronik orta kulak enfeksiyonu, iyi veya kötü huylu tümör şüphesi, ağız kokusu” diye sıraladı.

Geniz eti kaç yaşında alınabilir?

Geniz Etinin alınma yaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Çetinkaya, “Geniz etinin alınması (adenoidektomi) bazen tek başına, bazen de kulaklara tüp takılması ve bademciklerin alınması ile birlikte uygulanır.

Geniz etinin alınması, özel nedenler olmadıkça hastanede gecelemeyi gerektirmeyen bir ameliyattır. Geniz etinin alınması ile bağışıklık sisteminin çalışmasında herhangi bir eksiklik oluşmaz. Ancak, 1 yaşından önce geniz etinin alınması da çok nadiren gereklidir.

Çünkü geniz eti genellikle 1-2 yaşından önce tıkayıcı olacak kadar büyümez ve bu yaştan önce alınması nadiren gereklidir” ifadelerini kullandı.

İHA