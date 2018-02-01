‘Gece uykusu deliksiz olmalı’

Çocukların dört yaşına kadar öğlen uykusuna ihtiyacı olduğunu belirten Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Begüm Öztürk, çocukların ihtiyacına ve yaşına göre uyku düzenlemesi yapılması gerektiğini savundu.

Yaklaşık 3 yaşına kadar her çocuğun 1 saatlik öğlen uykusuna yatmasının önemli olduğunu belirten Öztürk, “Gece uykusunun deliksiz olması her zaman öğlen uykusuna göre daha fazla önem taşımaktadır. Hepimizin de bildiği gibi aslında saat 22.00’de büyüme hormonu salgılandığı için okul öncesi çocuklarının bu saate uykuya dalmış olması gerekmektedir.

Belli bir yaşa kadar anne-babası ile yatmış bir çocuk bir anda neden tek başına odasında yatması gerektiğini anlayamaz. Çünkü onun için normal olan anne babası ile birlikte uyumaktır. Bu sürecin başlangıcı (yalnız yatmaya alışma süreci) ne kadar erken olursa o kadar kısa sürede netice alınır.

Çocuk büyüdükçe daha çok zaman harcamaya başlarsınız. Ebeveynlerle birlikte yatma bu süreçte bağımlı kişilik yapısına zemin hazırlar. Zamanı gelince alıştırırız yanılgısına düşüp, ileriye dönük olumsuz temeller atılabileceği asla unutulmamalıdır” dedi.

Uyku alışkanlığı kazanmada ve sürdürmede kendi yatağını benimseme ve yalnız uyuma gibi önemli hususlar olduğunu ifade eden Öztürk, “Çocuğun anne babasıyla yatıp kendi yatağında uyanmış olması, uyku alışkanlığının farkına varmasıdır. Uyku düzeni değişti gibi problemlerle karşılaşmaktan korkan ailelerin bu değişimleri altında hayatındaki birtakım değişimi yansıtmaktadır.

Mesela taşınma, okul değiştirme gibi unsurlar... Bu dönemde ailelerin anlamlandıramadığı 'uyku terörü' adı altında bazı davranışlar gözlemlenebilir. Bu davranışlar bilinçsizce gerçekleştiği için sarsmak yerine, sarılıp sevgi göstermekle geçecektir.

Sonuç olarak herkes farklıdır. Kurallarınız, rutinleriniz çocuğunuza göre şekillenmelidir” diye konuştu.

İHA