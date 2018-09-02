Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92723
ALTIN
254.968
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.5481
EURO
7.6511

Gecelerin kâbusu, uyku apnesi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, uyku apnesinin ani ölümlere ve felce neden olabildiğini söyledi

02 Eylül 2018 Pazar 17:05
Gecelerin kâbusu, uyku apnesi

Uzmanlar, gece ani ölümlere neden olan uyku apnesine dikkat çekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, uyku apnesinin horlama ve uykuda solunum durması olarak tanımlandığını ifade ederek, "İnsan ömrünün ortalama üçte birini oluşturan uyku, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. Kalitesiz uyku gündüz sürekli uyur halde dolaşma, konsantrasyon eksikliği gibi şikayetlere yol açarken; yüksek tansiyon, kalpte ritim bozuklukları, felç veya ani gece ölümlerine neden olabilen uyku apnesine de neden olabiliyor" dedi. Horlama uyku apnesine neden oluyor

Taş, horlamanın uyku apnesine neden olduğunu belirterek, "Uyku apnesi, horlamanın neden olduğu en önemli hastalıklardan biridir ve uykuda solunumun durması olarak ifade edilebilir. Uyku esnasında nefesin durması ve yüzeysel hale gelmesi anlamına gelen uyku apnesi gece boyunca defalarca tekrarlayabilir. Uyku apnesi sırasında, üst solunum yolunun açık kalmasını sağlayan kaslarda gevşeme olur. Dil kökü veya yumuşak damağın veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda en az 10 saniye nefes alamamak uyku apnesi olarak adlandırılır. Uyku apnesi sırasında solunum çabası sürse de, bir süre sonra daha da artan bu çaba beyni uyarır ve hava yolu açılır. Solunumu durana kadar horlayan kişi, gürültülü bir homurdanma ile yeniden nefes almaya ve horlamaya devam eder" şeklinde konuştu.

Uyku apnesi belirtileri

Taş, uyku apnesinin nedeninin, boğazdaki kasların havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesi olduğunu ifade edip "Uyku apnesi sendromu olan kişide horlama, 3-4 kat daha fazla, çok kaba ve gürültülü şekilde gerçekleşir. Horlamanın yanı sıra nefes darlığı, sık sık iç çekme, el kol hareketleriyle çırpınarak uyanmaya çalışma, sık ve uzun süreli solunum durmaları, sabah yorgun uyanmak da uyku apne sendromu yaşayan kişilerde görülür. Uyku apnesinin tam nedeni sayılmasa da, uyku apne sendromlu hastaların yüzde 30-50'sinde hipertansiyon görülmektedir. Uyku apnesinin belirtilerinden en önemlisi uykuda solunumun durmasıdır. Diğer uyku apnesi belirtileri ise şöyle sıralanabilir; uykuda sırasında huzursuzluk, horlama, sık sık idrara kalkma, terleme, ağız kuruluğu, reflü ve tanıklı olarak solunum durmalarıdır. Ayrıca baş ağrısı, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, sabah dinç uyanamama ve aşırı derecede uykulu olmak ve yorgunluk hali ise uyku apnesinin gündüz gözlenebilen belirtileri arasındadır" dedi.

Uyku apnesi belirtilerinin görüldüğü kişilerin gün içerisinde birçok ciddi tablo ile karşılaşılabileceğini belirten Taş, "Uykuda ani ölüm, inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği, eğer hasta obez ise kilo vermede zorluk, akciğer hastalarında solunum yetmezliği, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık, kontrol altına alınamayan diyabet bu olumsuzluklara örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra, uyku apnesi kişide gündüz sürekli yorgunluk ve konsantrasyon eksikliğine neden olacağı için trafik ve iş kazalarına da neden olabilmektedir" dedi.

Uyku apnesi tedavisi

Uyku apnesinin alınacak basit önemler sayesinde önlenebileceğini belirten Taş, "Uyku apnesi, kilo verilerek yüzde 50 oranında azaltılabilir. Ayrıca, alkol ve uyku ilaçlarından kaçınmak, sigarayı bırakmak ve sırt üstü yatmamak da rahatsızlığı azaltır. Uyku apnesi tedavisinde ilk yapılması gereken obezite söz konusu ise bu durumun aşılmasıdır. Eğer üst solunum yollarında belirgin anatomik darlıklar var ise hastanın kulak burun boğaz uzmanı tarafından cerrahi girişim yönünden değerlendirilmesi gerekir" ifadelerini kaydetti.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limon hasadında yük kadınlarda
Limon hasadında yük kadınlarda
Sağlıklı ayak için günlük bakım şart
Sağlıklı ayak için günlük bakım şart
Çocukların üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor
Çocukların üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor
Kaybolan dağcının cesedi 4 yıl sonra bulundu  
Kaybolan dağcının cesedi 4 yıl sonra bulundu  
Ham petrol sızıntısı Foça'ya yayıldı
Ham petrol sızıntısı Foça'ya yayıldı
8.6 milyon hayvan aşılandı
8.6 milyon hayvan aşılandı
Sosyal medya estetiğe yönlendiriyor
Sosyal medya estetiğe yönlendiriyor
Yeni bir tehlike keşfedildi
Yeni bir tehlike keşfedildi
İstanbul için ciddi uyarı
İstanbul için ciddi uyarı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim