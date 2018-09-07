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Gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası

Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde bulunan Martı Adası, güzelliğiyle hayran bırakıyor. Ada, az sayıda kişi tarafından biliniyor

07 Eylül 2018 Cuma 15:09
Gezginlerin yeni gözdesi: Martı Adası

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde bulunan Martı Adası keşfedilmeyi bekliyor. İsmini ev sahipliği yaptığı binlerce martıdan alan ada, harika doğası ve güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü'nde yer alan ada, az sayıda kişi tarafından biliniyor.

Ev sahipliği yaptığı martı ve diğer kuşların cıvıltıları ise ziyaretçilere apayrı bir huzur veriyor. Martı Adası’na ulaşım ise tekne ya da botla sağlanabiliyor. Adanın hemen yanı başında bulunan sahil ve kumsal ise yeni yeni keşfedilen adada özellikle kamp yapmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri olmaya başladı.

Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret etmek üzere bölgeye gelen doğaseverler, ilk defa gördükleri manzaraya hayran kalıyor. Martı Adası’nı ilk defa görmeye gelen doğaseverlerden Vedat Elma, “Martı Adası’nın da içinde olduğu bu yer son derece muazzam bir yer. Burada inanılmaz bir doğa var, kuş sesleri, martı sesleri var. Burası gerçekten gezilip görülmesi gereken inanılmaz bir yer. Herkese gelip bu adayı ve güzelliği görmeyi tavsiye ediyorum” dedi.

Dünyada eşi yok

Ailesi ile birlikte ilk defa Martı Adası’nı görmeye geldiğini belirten Barış Kan ise, “Burası çok güzel, burayı çok beğendik. Kısmetse her sene gelip bu güzelliği görmek istiyorum. Buraya gelip görmeleri için arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Okan Şahin de, “Buraya gelmek bizim için güzel bir deneyim oldu. Daha öncesinde hiç görmediğimiz bir kaldera ve adayı görme şansına eriştik. Burayı daha öncesinde sadece çekilen fotoğraf ve videolardan görmüştük. Ama bu kadar muazzam bir güzelliği olduğunu hiç düşünmemiştim.

Şu an bu güzellik karşısında hayranlığımı gizleyemiyorum. Keşke sadece bir gün değil, birkaç hafta burada kalabilsem. Artık nasip; geldiğimize, gördüğümüze çok mutlu olduk. Herkese de gelip burayı görmeyi tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu. Martı Adası'nın keşfedilmesi ve bu sayede turizme kazandırılması için Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
İHA

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