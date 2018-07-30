Gıda katkı maddeleri sorunlu

Gıda katkı maddelerinde ciddi bir helallik endişesi ortaya çıkıyor. Gıdanın helal olabilmesi için, kullanılan bütün katkı maddelerinin, paket malzemesinin, nakil esnasında bulaştığı diğer maddelerin, hatta içinde bulunduğu rafın bile komple değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'de Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurulduğuna işaret eden Gültekin, "Bu kurum ülkemizde helal sertifika veren kuruluşları denetleyecek ve usule uygun çalışanları akredite edecek. Ülkemizde helal gıda konusu sahipsiz ve korumasızdı, Helal Akreditasyon Kurumu'yla bu konuya devlet eliyle sahip çıkılmış oldu" şeklinde konuştu.

AA