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Gıdada yılda 1 milyon denetim

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Gıda Savunması Çalıştayı düzenlendi.

14 Aralık 2017 Perşembe 17:12
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Gıdada yılda 1 milyon denetim

Üsküdar'da düzenlenen konferansa TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ve sektör temsilciler katıldı.

Çalıştayda gıda terörüne karşı alınması gereken önlemler, ABD'nin gıda savunması olmayan işletmelerden ürün almayacağını duyurmasında sonra gıda savunma planı, bu planın ne olduğu ve gıda üreticilerinin bu sürece nasıl hazırlanacağı masaya yatırıldı.

6 bin 900 kişiyle yılda yaklaşık 1 milyona yakın denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, yaptıkları denetimlere ilişkin bilgi vererek şunları söyledi: "Hasat öncesi denetim programıyla ürünler henüz hasat edilmeden önce tarladan, bağdan,bahçeden ürünün numunesini alıp, analiz ediyoruz. Mevzuata ya da bilimsel gerçekliğe aykırı herhangi bir uygulama varsa buna ilişkin idari yaptırım cezası uyguluyoruz.”

"Biz sahada yaklaşık 6 bin 900 kişilik bir ekiple gıda denetimi yapıyoruz. Yılda 1 milyona yakın denetim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Buradan aldığımız numuneleri analiz ettiriyoruz, uygun olmayanlarla ilgili idari para cezası uyguluyoruz veya savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bizim yıllık yaklaşık 14-15 bin civarında idari para cezası uyguladığımız işletme olabiliyor. Bunların parasal değeri 73-74 milyon lira civarına denk geliyor."

HABER MERKEZİ

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