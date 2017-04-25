Göçmen kuşlar Seyfe’yi sevdi

Göç yolları üzerinde bulunan Kırşehir’in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, ilkbaharda kuzeyden güneye göç eden flamingo, angut, turna, martı ve birçok kuş türünün görsel şölenine sahne oluyor.

Gölü ziyarete gelenler burada konaklayan binlerce kuş türünü fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, Ramsar Sözleşmesi, tabiat koruma ve birinci derece doğal sit alanı kararlarıyla korunan gölde son aylardaki yağışlar ve DSİ tarafından kılçık kanalların temizlenmesiyle su seviyesinin yüzde 70’lere kadar yükseldiğini ancak yağışların azalmasıyla seviyenin düştüğünü söyledi.

Geçen yıllarda yaz aylarında tamamen kuruyan gölde artık yüzde 40 civarında su bulunduğunu ifade eden Çetiner, birçok kuş türünün gölde zaman geçirdiğini, bir süre kaldıktan sonra yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Çetiner, ilkbahar ve sonbaharda Seyfe Gölü’nün göçmen kuşların toplanma noktası olduğunu anlatarak, “Burada biraz dinlenip, beslenip, diğer gelen kuşlarla koloniler halinde göç yollarına devam ediyorlar” dedi.

Göç yolunun önemli durağı

Özellikle flamingo ve ördeklerin gölde görsel şölen oluşturduğunu vurgulayan Çetiner, şunları dile getirdi:

“Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Türkiye’nin önemli göç yollarında bulunan sulak alanlarından. Şu an flamingoları, ördekleri, angutları, turnaları, kız kuşlarını, martıları, tarla kuşlarını, irili ufaklı birçok göçmen ve yerel kuş türlerini görebiliyoruz. Su seviyesi istediğimiz oranda değil. Sadece yağışlar ve kılçık kanalların temizliği ile gelen su var. Su girişi az olmasına rağmen birçok kuş türünü görmemiz bizi mutlu ediyor. Bilhassa flamingo ve ördek sayısındaki artış dikkati çekiyor. Türkiye’deki önemli göç yollarından birinin üzerinde bulunması ve tersine göçün başladığı sonbahar ayında kuşların en önemli toplanma noktası olması Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nin önemini biraz daha artırıyor. Göç yapan kuşların dinlenme ve beslenme alanlarına ihtiyaçları var.”

Henüz gölü besleyen ana pınarlardan göle su girişinin olmadığını anlatan Çetiner, “Bilhassa Seyfe Pınarı’ndan göle girecek su bizim için çok önemli. Buradan gelen su, göl girişinde deltalar ve küçücük adacıklar oluşturuyor. Oluşan sazlıklar ve flora kuşların yuva yapmaları ve korunabilmeleri için önem taşıyor. Göle tatlı su girişinde oluşan sert kabuklular, larvalar ve küçük balıklar gibi besin kaynakları ve sığ bir göl olması flamingoların Seyfe Gölünü tercih etmekteki en önemli etkendir” diye konuştu. AA