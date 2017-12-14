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Göktaşı yağmurunu birlikte izlediler

Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru Bursalılar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi

14 Aralık 2017 Perşembe 16:52
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Göktaşı yağmurunu birlikte izlediler

Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru Bursalılar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği tarafından organize edilen göktaşı yağmuru izleme etkinliği Fadıllı Havacılık Tesislerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 75 kişinin katıldığı göktaşı yağmuru izleme etkinliğinde amatör ve profesyonel astronomlar, kurulan teleskop ile gökyüzünü izledi. Yanında fotoğraf makinesi getiren gökyüzü meraklıları ise ‘Yıldız Pozlama’ çekimi ile fotoğraf çekti. Gece boyu dünyanın yörüngesine girerek yanan kaya parçalarının oluşturduğu şölene, gençler, çocuklar ve aileler yoğun katılım gösterdi.

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği Başkanı İlhan Vardar derneğin bir yıl önce kurulmasına rağmen güzel işler yaptığını belirterek, “Amacımız, bilimi yaygınlaştırmak, bu konuda bize en büyük desteği Nilüfer Belediyesi sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
GökyüzüşölenGöktaşıBursaIlgi
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