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Google, sahte haberlere savaş açıyor

Google, sahte haberlerin kendi platformu aracılığıyla yayılmasını önlemek için arama motorunun algoritmasında değişiklikler yaptığını açıkladı

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Google, sahte haberlere savaş açıyor

Google’ın arama motorunun geliştirilmesinden sorumlu mühendislik bölümünün başındaki Ben Gomes, bir blog yazısıyla kamuoyuna duyurduğu değişikliklerin sahte haberlerin arama sonuçları içinde ön plana çıkmasını engelleyeceğini belirtti.

Sahte haberlerin ve doğruluğu kuşkulu bilgilerin Google’ın arama sonuçlarının yalnızca binde 25’ini oluşturduğunu ifade eden Gomes, platformun güvenilirliğini tesis etmek için bazı tedbirler almayı uygun gördüklerini söyledi.

Arama motorunun algoritmasında yapılan değişiklikler dışında, şirketin, ayrıca arama ifadelerini otomatik olarak tamamlayan “Auto Complete” fonksiyonundaki ayrımcı, aşağılayıcı ve şiddeti özendiren önerilerin çıkarılmasına yönelik düzenlemeler yaptığı belirtildi.

Google, ayrıca, arma motoruna kullanıcıların “Auto Complete” fonksiyonunda ortaya çıkan tartışmalı ifadeleri şikayet edebilmesini sağlayacak bir mekanizma da ekledi. Bu sayede söz konusu önerilerin bir insanın denetiminden geçmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Google’ın sahte haberlerle mücadelesi geçen aralık ayında çok sayıda sahte haber ve uydurma bilginin şirketin arama sonuçlarında üst sıralarda yer aldığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Google’ın arama sonuçlarının kasım ayında yapılan seçimlerde ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın rakibi Hilary Clinton’dan fazla oy aldığını öne süren sahte haberi, konuyla ilgili diğer güvenilir kaynaklardan daha fazla öne çıkardığı görülmüştü. Oysa gerçekte Trump genel oyda rakibinden daha az oy alırken, rakibine Başkanı seçecek delege oylarıyla üstünlük sağlamıştı.

Bu türden haber ve bilgilerin en fazla yayıldığı platformlardan biri olan sosyal paylaşım sitesi Facebook da bir süre önce kullanıcıları için sahte haberleri nasıl teşhis edebileceklerini anlatan bir bilgilendirme uyarısı yayımlamıştı. AA

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