Göynük Kanyonu sonbaharda da cezbediyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, dünyanın en iyi 10 doğa yürüyüş parkuru arasında yer alıyor.

Antalya ve Kemer'i ziyaret edenler, profesyonel rehberler eşliğinde yaklaşık 750 metrelik kanyondan geçerek manzarayı izliyor. Doğayla iç içe olmanın tadını çıkaran turistler, yazın sıcaklığı 12 ila18 derece arasında değişen suda serinleme imkanı buluyor.

Kanyonu ziyaret edenler heyecan verici bazı etkinliklere katılıyor. Güvenlik amacıyla kask takan ve can yeleği giyen macera tutkunları, kanyonda yüksek adrenalin keyfi yaşıyor.

Göynük Kanyonu, misafirlerini daha çok yaz aylarında ağırlamasına rağmen sonbaharda da yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Sonbaharda doğa fotoğrafı çekmek isteyenlerin uğrak noktalarından bir olan kanyon, son yıllarda düğün fotoğrafları için de doğal stüdyo görevi yapıyor.

Kanyonun işletme sorumlusu Varol Şirinler, kanyonun son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldiğini belirterek, "Daha çok misafirlerimiz temmuz ve ağustos aylarında geliyor. Bunun yanında sonbaharda da turistlerin ilgisi devam ediyor. Özellikle yaprakların sararması turistleri cezbediyor. Bu nedenle eylül ve ekimde de yoğun ilgi oluyor" dedi.

Şirinler, kanyonun ziyaretçilerine heyecan verici etkinliklerin yanı sıra doğayla başbaşa kalarak dinlenme imkanı sunduğunu vurguladı.

Önceden Avrupalı turistlerin daha çok geldiğini anlatan Şirinler, "Son yıllarda Rus ve yerli ziyaretçiler yoğunlukta. Kanyonu yılda yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ediyor." diye konuştu. AA