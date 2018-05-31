Gözlük numaranız hızlı mı değişiyor?

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Edhem Yılmaz sinsice ilerleyebilen, dikkat edilmezse geç dönemlere kadar tanı almadan ilerleyebilen keratokonus hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Yılmaz, keratokonus hastalığının kitap okuma ve araba kullanma gibi günlük aktiviteleri sınırlandırdığını belirterek, “Kornea gözümüzün ön tarafındaki saydam, kubbe şeklindeki bir pencere görevi gören organımızdır.

Gözümüze gelen ışınların belli bir odakta toplanmasında önemli bir görevi vardır. Keratokonus ise korneanın incelerek dışarı doğru sivrilip sarkmasıdır. Korneanın bu ideal şeklinin değişmesi ışınların odak yeri dışına kaymasına neden olur. Buna bağlı olarak görüntümüzde bulanma ve eğrilmeler meydana gelir” diye konuştu.

Yılmaz, aile hikayesi olanlarda keratokonus hastalığına yakalanma riskinin 10 kat olduğunu ifade ederek, “Genç gözlük kullanıcısıysanız ve gözlükleriniz kısa sürede yetersiz gelmeye başladıysa aklınızda bulundurmanız gereken bir hastalıktır keratokonus. Pek çoğumuzun ismini bile duymadığı buna rağmen günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu hastalık ülkemizde her bin kişiden 3’ünde görülüyor ve aile hikayesi olanlarda hastalık riski 10 kat artıyor” dedi.

Tedaviye doktor tarafından yapılan muayene sonucu hastalığın şiddetine göre karar verildiğini aktaran Yılmaz, “Keratokonus göz doktorunuzun yapacağı rutin bir muayeneyle kontrol edilebilir. Hafif durumlarda gözlükle görme düzeltilebilirken, ilerleyici hastalık tespit edilirse ultraviyole ışın ve damla uygulaması yaparak hastalığın ilerlemesi durdurulabilir” açıklamasında bulundu.

İHA