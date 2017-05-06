Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nın kontrolündeki bölgelerden göçe zorlanan 85 yaşındaki Sabha el-Esvet, ölmeden önce doğup büyüdüğü topraklara kavuşmak ve eşi ile iki oğlunun mezarını ziyaret etmek istiyor. Yaklaşık iki yıl önce Rakka'ya bağlı Tel Abyad ilçesinin Suluk kasabasından göç etmek zorunda bırakılan savaş mağdurlardan Esvet, eşi ve savaşta ölen iki oğlunun mezarını bırakıp ilerleyen yaşına rağmen zor şartlar altında yakınlarıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşti. Her defasında sılaya dönmek için girişimlerde bulunan ancak terör örgütünün izin vermemesi ve bölgede uyguladığı politikalar nedeniyle vatan özlemini dindiremeyen yaşlı kadın, oğlu, gelini ve torunlarıyla kurdukları çadırlarda hayatlarını sürdürüyor. Yaşlılığa bağlı olarak yürümekte ve konuşmakta zorluk yaşayan Sabha el-Esvet'in tek isteği, ölmeden önce doğup büyüdüğü topraklara dönmek ve yakınlarının mezarını ziyaret etmek. Evini, ilçesini ve oradaki anılarını sürekli gözünde canlandırdığını ifade ederken gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı kadın, kendilerine bunu yapanlarla Allah katında hesaplaşacağını dile getirdi. Çadırda yoksulluk içinde yaşadıklarını ancak bunun kendisi için çok önemli olmadığını anlatan el-Esvet, bir an önce vatanına kavuşmak istediğini vurguladı. AA
Gözü yaşlı Suriyeli ninenin sıla özlemi
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nın kontrolündeki bölgelerden göçe zorlanan 85 yaşındaki Sabha el-Esvet, ölmeden önce doğup büyüdüğü topraklara kavuşmak ve eşi ile iki oğlunun mezarını ziyaret etmek istiyor.
06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:30
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