Greyder Ayakkabılar ile Ayak Sağlığınızı Koruyun

Ayakkabılar, tüm gün ayaklarımızı kavrayan ve bedenimizi taşıyamaya destek veren ürünlerdir. Bu nedenle bayan ayakkabı seçimine oldukça özen göstermek gerekir. Tercih edilen ayakkabının kullanışlı ve sağlıklı olmasına dikkat etmek gerekir.

Bayan ayakkabı seçimi yaparken ayakların hava almasına veseçilen ayakkabının ayağa uygun ölçüde olmasına özen gösterilmesi gerekir. Gün içinde hava alamayan ayaklarda terleme olabileceği için kötü kokuların oluşmasına neden olabilir. Bu tip istenmeyen durumların yaşanmaması adına bayan ayakkabı modelleri seçerken deri ve sağlıklı ürünler tercih etmeye özen göstermek gerekir.

Gün içerisinde iş, gezi, spor gibi pek çok nedenle saatlerce ayakta kalabilmekteyiz. Bu nedenle ayakkabı seçimi oldukça önemli bir konudur. Tüm gün ayaklarda bulunan ayakkabının sahip olduğu malzeme, model, ölçü, topuk modeli gibi pek çok faktör ayak sağlığını ve dolaylı olarak vücut sağlığını etkilemektedir.

Bayan ayakkabı modeli tercih ederken bu etkenler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bayan ayakkabısı seçerken sadece görüntüsü ve tarz; ayağa olan uygunluğu, rahatlığı ve üretim malzemesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bayan ayakkabı modelleri tercih ederken ayakkabının vücut ağırlığını ayakların her noktasına eşit şekilde dağıtan modeller seçmeye özen göstermek gerekir. Sadece estetik görüntüyü göz önünde bulundurarak, ayakları olduğundan küçük gösteren sağlıksız bayan ayakkabı modelleri satın alınmamalıdır.

Taraklı ayakları bulunan kadınların daha yumuşak ve esnek malzemeden üretilmiş olan ayakkabıları tercih etmeleri önerilir. Sivri burun bayan ayakkabı modelleri tercih ederken rahatlığı da dikkate alınmalıdır. Parmakları sıkıştıran ve ayak kemiğine baskı uygulayan ayakkabılar vücut sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu da çeşitli sağlık sorunlarının oluşmasına sebep olur. Çok yüksek topuklara sahip olan ayakkabılar da kişide bilek ağrılarına ve burkulmasına sebep olabilmektedir.

Fazla yüksek topuklu ayakkabılar vücut ağırlığının ayaklara dengeli bir şekilde yayılmasını engeller. Bu tip ayakkabılarda vücut ağırlığı sadece ayakların ön tarafına biner ve bu da tarak kemiğinin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Buna bağlı olarak yüksek topuklu ayakkabılar uzun süreli kullanımlara uygun değildir. Ayak ölçüsüne uygun olmayan ve dar gelen bayan ayakkabı modelleri de sağlıksız olmaktadır. Bu tip ayakkabılar ayağın hava almasını engeller.

Bu da mantar oluşumuna sebebiyet verir. Ayakta mantar oluşması kaşınma probleminin yanı sıra ayak kokusuna da sebep olmaktadır. Yanlış ayakkabı seçimlerinde parmak deformasyonları da meydana gelebilmektedir. Bu tür deformasyonlar kronikleşmektedir. Şeker hastalığı olan kadınların ayakkabı seçimine daha fazla özen göstermeleri gerekir. Ayağa küçük gelen ve ayağı sıkan modeller, şeker hastası olan kişilerde sağlık sorunlara yol açabilmektedir.

Bayan ayakkabı modelleri tercih ederken sadece estetik görüntüsüne, şıklığına ve rengine göre karar vermemek gerekir. Aynı zamanda ayak sağlığını olumsuz etkilemeyecek yapıda olmasına ve sağlıklı, ortopedik oluşuna da dikkat edilmelidir.

Bayan ayakkabımodeli tercih ederken ilk önce ayakkabının ölçüsünü doğru belirlemek gerektiği unutulmamalıdır. Ayak ölçüsünden daha büyük ayakkabı tercih etmek çeşitli ayak hastalıklarına ve cilt sorunlarına neden olabilmektedir. Özellikle sürtünme kaynaklı tahriş ve su toplaması problemleri görülebilir. Ayak ölçüsünden daha küçük ayakkabı tercih etmek de kronik ayak hastalıklarına, parmak deformasyonlarına ve kemik rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Ayakkabı numaraları markaya ve modele göre farklılık gösterebilir. Buna bağlı olarak her marka için aynı ayakkabı numarasını kullanmak mümkün olmayabilir. Bu durumu göz ardı etmemek gerekir. Bayan ayakkabı seçimi konfor ve sağlık dikkate alınarak yapılmalıdır. Tercih edilen modelin,ayakların hava almasına imkan sağlaması da önemli bir konudur. Özellikle tüm gün giyilmesi planlanan ayakkabıların deri gibi hava alması mümkün olan malzemelerden tercih edilmesi gerekir. Böylece koku ve mantar sorunu da ortadan kalkmış olmaktadır.

Bayan ayakkabı modelleri seçerken ayakkabının ortopedik, ergonomik, ayağı tam kavrayan ve doğru ölçüde olan ayakkabılar tercih edilmelidir. Ergonomik ve ortopedik ayakkabı tercihi ile tüm vücut ağırlığının sadece topuklarda birikmesini önlemek mümkün olur. Böylece nasır, topuk ağrısı ve topuk dikeni gibi çeşitli sağlık problemleri engellenmiş olur.

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