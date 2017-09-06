Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Görenek, yaptığı açıklamada, aşılama yoluyla bağışıklamanın günümüzde bulaşıcı hastalıkları önleme ve korunmada en etkili ve güvenli koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Görenek, aşılamada temel amacın, toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşıyla korunulabilir hastalıkların ortaya çıkışını engelleyerek, bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmek olduğunu aktardı. Aşıların, hastalık yapma özelliği ortadan kaldırılmış ya da öldürülmüş mikroorganizmaların doğrudan kendisinden ya da belli bölümlerinden hazırlanan süspansiyonlar olduğunu dile getiren Görenek, bunların bağışıklık sistemini uyarmak amacıyla çeşitli yollardan uygulandığını vurguladı. Prof. Dr. Görenek, dünya genelinde aşıyla bağışıklama hizmetlerinin ilk başarısının 1977'de çiçek hastalığının ortadan kaldırılması olduğunu ifada etti. Görenek, erişkinlik döneminde diğer yaş gruplarına kıyasla bulaşıcı hastalıkların daha seyrek görüldüğünü belirterek, ancak çocukluk döneminde yapılan bazı aşıların koruyuculuklarının azalması, çocukluk döneminde aşı olmayan kişilerin aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı duyarlı olması gibi nedenlerle erişkin dönemde yeniden bağışıklama ihtiyacı duyulduğunu söyledi. AA
'Grip aşısı ölüm oranlarını azaltıyor'
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Görenek, "Risk gruplarında gripten korunmanın en etkin yolu aşılamadır. Grip aşısı mevsimsel olgular sırasında hastane yatışlarını ve ölüm oranlarını azaltmaktadır." dedi
06 Eylül 2017 Çarşamba 14:02
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