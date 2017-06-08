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Günde bir yumurta boy uzatıyor

Araştırmalar, bebeklerde günde bir yumurta tüketiminin boy uzamasına yardımcı olduğunu ortaya koydu

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Günde bir yumurta boy uzatıyor

Araştırmalar, gelişim geriliği gösteren bebek ve çocuklarda günde bir yumurta tüketiminin boy uzaması ve büyümeye olumlu katkı sağladığını tespit etti.

Araştırmada, Ekvador’daki yetersiz beslenen 6-9 ay aralığındaki 160 bebek üzerinde çalışma yapıldı.

Gelişme geriliği gösteren alt gelir gruplarına mensup bebeklerden rastgele seçilen 60’ına 6 ay boyunca düzenli olarak günde bir yumurta verilerek, protein, demir, çinko, fosfor gibi maddeler açısından zengin bu gıdanın boy ve gelişim üzerindeki etkileri incelendi.

Lora Iannotti ve ekip arkadaşları, çalışma boyunca her hafta Ekvador’un dağlık bölgelerinde yaşayan araştırma grubundaki bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, yumurta tüketiminin bebeklerde alerji gibi herhangi bir yan etkisi olup olmadığını kontrol etti.

Çalışma sonunda, yumurta tüketen bebeklerin tüketmeyenlere göre yüzde 47 daha az gelişme geriliği gösterdiği tespit edilirken, bu bebeklerin de çalışmanın başlangıcında ayına göre küçük kabul edilenler olduğu vurgulandı.     

Bu arada, kontrol grubundaki bebeklerin de zaman zaman yumurta tükettiği fakat denek grubundakiler gibi düzenli tüketmediği ifade edildi.

Iannotti, yumurta müdahelesinin ne denli etkili olduğuna şaşırdıklarını belirterek, “Ulaşımı bu kadar kolay ve maliyeti bu denli ucuz olan bir gıda maddesinin özellikle besin yetersizliğinden etkilenmeye son derece müsait olan çocuklar için muhteşem bir etkiye sahip olduğunu görmek inanılmaz” değerlendirmesinde bulundu. AA

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