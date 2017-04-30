‘Güneş gözlüğü aksesuar değildir’

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi, polen alerjisi olanların güneş gözlüğü kullanımına daha çok özen göstermeleri gerektiğini belirterek, "Güneş gözlüğünü bir aksesuar olarak değil, kışın kullandığınız bere, atkı gibi sağlığınız için bir tedbir olarak görün" ifadelerini kullandı. Selvi yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle gözlerde kızarıklık, kaşıntı gibi şikayetlerde artış yaşandığını belirterek, havadaki bazı maddelere gözlerin aşırı duyarlılık göstererek tepki vermesine bağlı olarak görülen bu durumun tıbben alerjik konjonktivit olarak adlandırıldığını bildirdi. Alerjik konjonktivit, havada uçuşan polenlerin etkisiyle alerji mevsimi olarak bilinen bahar aylarında daha sık görüldüğünü ifade eden Selvi, şunları kaydetti: "Konjonktivit, halk arasında bilinen ismiyle pembe göz hem yetişkinlerde hem de çocuklarda en sık rastlanan göz hastalıklarından biridir. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmı olan sklerasını kaplayan ince, şeffaf zarın iltihaplanması nedeniyle oluşur. Bu saydam zar gözün beyaz kısmını kaplayan kan damarlarını barındırır. Kan damarlarının genişlemesi hastalığın pembe göz diye anılmasına sebep olan görüntüye neden olur. Konjonktivit çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Polen, kimyasal, toz, hayvan tüyü, küf gibi çeşitli maddeler bazı kişilerde aşırı duyarlılığa neden olarak gözlerde ödem, enfeksiyon, yanma, sulanma, kaşınma, ışığa karşı hassiyet (fotofobi) gibi reaksiyonlara yol açar. Gözlerimizin bazı yabancı maddelere karşı savunmaya geçerek aşırı tepki göstermesi alerjik konjonktivite neden olur. Alerjik konjonktivitler, nedenleri ve sebep oldukları belirtilere göre çeşitli isimlerle anılırlar. Havada bulunan polen, ev tozu akarı gibi belirli maddeler nedeniyle gelişen göz alerjileri dönemsel olarak şikayetlere yol açıyorsa mevsimsel, süreklilik gösteriyorsa pereniyal konjonktivit olarak adlandırılır."

Göz alerjisinden korunmak için öneriler

Selvi, göz alerjilerinden korunmak için şöyle önerilerde bulundu: "Göz alerjileri tek başına, üst solunum yolunu tutan hastalıklarla veya egzama gibi alerjik bir deri durumuyla ortaya çıkabilir.

Bir alerjinin olup olmadığından emin olmak ve alerjinin türüne göre uygun tedaviden yararlanmanın tek yolu doktorunuza danışmaktır. Alerjiler sıklıkla gözlerde kaşınmalara neden olur.

Karşı konulması zor da olsa gözlerinizi kaşımayın, sürtünme ile gözlerinize daha çok zarar vereceğinizi unutmayın. Kontakt lens kullanıyorsanız, lens kullanımına doktorunuz tekrar kullanabileceğinizi söyleyene kadar ara verin.

Bu dönemde gözlerinize makyaj yapmayın. Ellerinizi sıklıkla yıkayın ve el temizliğinize büyük önem verin. Gün boyunca farkına bile varmadan ellerinizle gözleriniz ve yüzünüze defalarca dokunuyor olabilirsiniz. Polen alerjiniz varsa güneş gözlüğü kullanımına daha çok özen gösterin. Güneş gözlüğünü bir aksesuar olarak değil, kışın kullandığınız bere, atkı gibi sağlığınız için bir tedbir olarak görün. Hava güneşli olmasa da özellikle bahar aylarında güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin." AA