Güneş'te en güçlü patlama yaşandı Güneş'te 2008'den bu yana kaydedilen en güçlü fırtınanın yaşandığı belirlendi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, dün Güneş'te 2 büyük patlama meydana geldiği bildirildi

07 Eylül 2017 Perşembe 16:11 Bu haber kez okundu.