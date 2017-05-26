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Güneşin batımından sonra eylem yasak

Ankara Valiliğince, güneşin batımından sonra ateş yakmak, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylemek ve slogan atmak suretiyle eylem yapılmasının yasaklandığı açıklandı

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Güneşin batımından sonra eylem yasak
Ankara Valiliğince, kent genelindeki cadde ve sokaklarda güneşin batımından sonra ateş yakmak, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylemek ve slogan atmak suretiyle eylem yapılmasının yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Ankara genelinde cadde ve sokaklarda güneş battıktan sonra gece geç saatlere kadar ateş yakıldığı ve yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylenerek, sloganlar atılarak eylem yapıldığının görüldüğü belirtildi. Bu durumun vatandaşları tedirgin ettiği, kamu düzeni ve güvenliğini bozduğu, terör örgütlerinin eylem yapan topluluklara yönelik bombalı saldırı yapma riskini artırdığı ve güvenlik güçlerinin olaylara müdahalesini zorlaştırdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Ankara genelindeki cadde ve sokaklarda güneşin batımından sonra ateş yakmak suretiyle eylem yapılması, yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş söylemek ve sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması gibi her ne suretle olursa olsun eylem yapılması, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri kapsamında yasaklanmıştır." Ayrıca, emir ve yasaklamalara uyulmaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi. AA
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