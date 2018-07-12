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'Güneşleneyim derken kanser olmayın'

Yaz aylarında sahillerde geçirilen keyifli vakitler güneşe maruz kalmaya yol açarken, uzmanlar yaz döneminde güneşin keyfini çıkartan tatilcileri güneşin zararlı ışınları konusunda uyarıyor

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:34
'Güneşleneyim derken kanser olmayın'

Yazın gelmesi ve güneşlenme süresinin artması bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında güneşten olabildiğince korunulması gerektiğini belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Ceylan, "Deri kanserlerinin en yaygın sebebi güneş ışınları, yani UV (ultraviyole) ışınlarıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz aylarında 10.00-16.00 saatleri arasında olabildiğince güneşten korunmalıyız" dedi.

Güneş ışınlarına karşı koruyucu ürünler yanı sıra, giysilerle önlem alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ceylan, giysilerle korunmanın daha pratik ve daha ekonomik olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceylan, giysi seçimi konusunda da önerilerde bulunarak, "Özellikle sıkı dokunmuş, yeterli kalınlıkta pamuk ve polyester karışımı giysilerin güneş ışınlarına karşı daha koruyucu olduğu biliniyor.

Giysilerin renginin nasıl olması gerektiği de toplumda yanlış bilinen bir konu. Açık renk giysilerden ziyade koyu renkli giysileri tercih etmemiz gerekiyor. Koyu renkli giysiler güneş ışınlarını daha iyi emdikleri için daha etkin korunma sağlıyor. Bir başka deyişle açık renkli giysiler sıcaktan, koyu renkli giysiler ise güneşin zararlı etkilerinden daha iyi korur" diye konuştu.

Baş ve boyun bölgesinde ortaya çıkıyor

Deri kanserlerinin büyük oranda baş ve boyun bölgesinde ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ceylan, yaz aylarında uygun şapka (geniş kenarlı) ve uygun gözlük (özel filtreli) kullanımının önemine vurgu yaptı. Koruyucu ürün seçiminin yaş grubuna göre değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Ceylan, "Bebeklerde ve çocuklarda giysi kullanımıyla korunma ön planda olmalıdır. 6 aya kadar olan dönemde herhangi bir koruyucu ürün önermiyoruz. 6 ay-2 yaş aralığında titanyum oksit ve çinko oksit gibi içeriklere sahip fiziksel ürünlerin, 2 yaştan sonra da kimyasal ürünleri kullanmaya başlayabiliriz; ancak giysilerle korunmayı daha ön planda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceylan, güneş kremlerinin güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmesi ve 2-3 saat aralıklarla da yenilenmesi gerektiğini de kaydetti.
İHA

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